Alibaba ostrzega przed wzrostem podatków w Chinach

Chiński gigant e-commerce Alibaba Group Holding ostrzegł inwestorów, że rząd Chin nie zamierza nadal oferować szczodrych ulg podatkowych dla firm internetowych.

Podczas konferencji powynikowej w tym tygodniu inwestorzy Alibaby dowiedzieli się, że rząd Chin przestał zaliczać niektóre spółki należące do giganta e-commerce do kategorii pozwalającej im na płacenie preferencyjnej 10 proc. stawki podatku, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg. Dlatego np. operator platformy Tmall będzie płacił efektywną stawkę 20 proc. w kwartale kończącym się we wrześniu. Rok wcześniej wynosiła ona 8 proc. Alibaba ostrzega, że należy oczekiwać iż większość internetowych spółek w Chinach nie będzie w niedługim czasie mogła korzystać z preferencyjnej 10 proc. stawki.