Allegro idzie na giełdę po 8 mld zł

Platforma e-handlowa opublikowała prospekt emisyjny. Zapisy na akcje rozpoczynają się 22 września, a debiut zaplanowany jest na 12 października

Znamy już szczegóły oferty publicznej Allegro. Platforma e-handlowa we wtorek opublikowała prospekt emisyjny, który złożono w luksemburskim nadzorze finansowym. Widełki cenowe ustalono na 35-43 zł, co oznacza, że cała oferta będzie warta 6,57-8,08 mld zł, z czego około 1 mld zł ma trafić do spółki dzięki sprzedaży nowych walorów. Te pieniądze zostaną przeznaczone na redukcję zadłużenia. Reszta trafi do funduszowych akcjonariuszy Allegro, którzy jednak po ofercie zachowają kontrolę nad spółką — do wolnego obrotu trafi około 18,2 proc. akcji.