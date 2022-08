Allegro otrzymało uzasadnienie zarzutów UOKiK

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe jeszcze w grudniu 2019 r. W sprawie chodzi o rzekome nadużywanie przez Allegro pozycji dominującej wobec sprzedawców. SUZ zawiera podsumowanie naruszeń ze strony Allegro oraz przedstawia zebrane przez UOKiK dowody na poparcie przedstawianych przez organ twierdzeń. SUZ wskazuje także na okoliczności łagodzące i obciążające oraz kwalifikację i ramy prawne.

Zgodnie z SUZ UOKiK zarzuca Allegro sp. z o.o. nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku rynków handlu elektronicznego B2C poprzez faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej w stosunku do działań sprzedażowych sprzedawców zewnętrznych działających na platformie Allegro. UOKiK twierdzi, że Allegro faworyzowało swoją działalność wobec sprzedawców poprzez dostęp do informacji o funkcjonowaniu platformy Allegro lub zachowaniu konsumentów na platformie oraz informacji dotyczących funkcji sprzedażowych lub promocyjnych na platformie. W tym czasie sprzedawcy zewnętrzni nie mieli dostępu lub tylko w ograniczonym zakresie, co pozwalało Allegro na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Platforma broni się, że aż 99 proc. sprzedaży na platfromie jest generowana przez niezależnych sprzedających, a tylko 1 proc. przypada na Allegro sp. z.o. Podtrzymuje, że nie posiada pozycji dominującej i nie faworyzowała własnej sprzedaży. Przyznaje jednak, że z uwagi na fakt, że pewne naruszenia zostały stwierdzone przez UOKiK, prawdopodobieństwo negatywnego wyniku postępowania UOKiK może wzrosnąć.

Maksymalny wymiar kary to w tego typu postępowaniu 10 proc. obrotu osiągniętego przez Allegro PL.