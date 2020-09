Altmaier: w Niemczech jest odbicie w kształcie „V”

Minister gospodarki Peter Altmaier skorygował we wtorek prognozy PKB w tym i przyszłym roku, donosi Reuters.

Zgodnie z wcześniejszymi „przeciekami” tempo spadku PKB w 2020 roku zostało skorygowane z 6,3 proc. do 5,8 proc., a prognoza przyszłorocznego wzrostu gospodarczego zredukowana z 5,2 proc. do 4,4 proc. W związku z tym PKB Niemiec wróci do przedkryzysowego poziomu dopiero w 2022 roku, powiedział Altmaier. Zaznaczył, że nie spodziewa się wprowadzenie na nowo wymuszonych przez pandemię ograniczeń w takich obszarach jak handel detaliczny czy przemysł przetwórczy.