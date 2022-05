Nie tylko Google coraz więcej wydaje na technologiczne inwestycje w Polsce (w maju ogłosił budowę w Krakowie zespołu inżynierskiego tworzącego kluczowe elementy chmury obliczeniowej). Amazon, kolejny technologiczny potentat, też nie próżnuje. Zatrudnia w Polsce ponad 25 tys. osób, przede wszystkim w dziesięciu magazynach logistycznych – ostatni, dziesiąty, otworzył we wrześniu 2021 r. w Świebodzinie. Natomiast w tym roku uruchomił w Warszawie trzecie – po Gdańsku i Krakowie – centrum rozwoju technologii. Otwarcie było kilkakrotnie przesuwane z powodu pandemii.

– W trzech centrach rozwoju technologii mamy ponad 800 pracowników, a do końca 2023 r. chcemy zatrudnić jeszcze ok. 200. W warszawskim biurze pracuje kilkadziesiąt osób i dobrze byłoby podwoić tę liczbę do końca roku. Rekrutowanie specjalistów wymaga coraz więcej czasu. Wynika to z rosnącej konkurencji o tych najlepszych, a także ze stawianych przez nas coraz wyższych wymagań – podkreśla Lucyna Chwastowska, dyrektorka zespołu odpowiedzialnego za globalny rozwój programu Alexa Text-To-Speech.

Innowacje rodem z Polski: Lucyna Chwastowska, której zespół odpowiada za rozwój usługi głosowej Alexa, podkreśla, że polscy pracownicy pracują też nad innowacjami wykorzystywanymi przez Amazona w pozostałych produktach: w tym Ring oraz Fire TV. materiały prasowe

Programiści i lingwiści

Amazon zainwestował w Polsce dotychczas ponad 12 mld zł. Zaczął rozwój nad Wisłą od technologii, przejmując w 2013 r. polski start-up syntezatora mowy Ivona – będący podstawą do rozwoju usługi głosowej Alexa – po czym nastąpiły duże nakłady na logistykę i infrastrukturę. Od jakiegoś czasu zwiększa jednak udział inwestycji w technologię wykorzystywaną następnie na wszystkich swoich rynkach.

– Do swoich centrów, w tym tego w Warszawie, szukamy m.in. programistów wyspecjalizowanych w uczeniu maszynowym i tzw. głębokich sieciach neuronowych, specjalistów od chmury, serwisów oraz systemów wbudowanych, a także lingwistów znających kilka języków. Nasze urządzania, jak np. Fire TV, obsługują nawet kilkadziesiąt języków, więc potrzebujemy ekspertów do dopracowywania np. technologii syntezy mowy – mówi Lucyna Chwastowska.

Amazon szuka w Polsce naukowców

Firma przekonuje, że na tle innych największych firm technologicznych wyróżnia się stawianiem na naukę w pracach nad innowacjami. Od lat współpracuje z uczelniami – także w Polsce – w zakresie programów stażowych dla studentów, ale ma chrapkę także na profesorów.

– Jesteśmy w trakcie zatrudniania pierwszego „wizytującego naukowca” z Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie rozwijał technologie syntezy mowy, pracując wspólnie z naszymi naukowcami. Pracujemy też z tą uczelnią i Politechniką Gdańską nad wieloczęściowym kursem dotyczącym syntezy mowy, by studenci i doktoranci otrzymali fachową wiedzę z obszaru sztucznej inteligencji, która przygotuje ich do kariery naukowca – mówi Lucyna Chwastowska.