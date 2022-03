Amerykańskie indeksy z największym tygodniowym wzrostem od listopada 2020 r.

Dow Jones wzrósł o 0,79 proc. do 34,754.21 pkt, S&P 500 o 1,17 proc. do 4,463.12 pkt, zaś Nasdaq Composite o 2,05 proc. do 13,893.84 pkt.

W ujęciu tygodniowym Dow Jones wzrósł o 5,5 proc., S&P 500 o 6,2 proc., a Nasdaq Composite o 8,2 proc. W przypadku wszystkich trzech indeksów jest to najlepszy tygodniowy wynik od początku listopada 2020 roku.

Drożały walory 21 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Najwięcej zyskiwał Salesforce.com (+3,96 proc.), zaś najwięcej tracił operator komórkowy Verizon Communications (-2,39 proc.). Zwyżkowało 9 z 11 sektorów S&P 500. Liderem wzrostów były technologie informacyjne (+2,19 proc.), zaś spadków narzędzia (-0,90 proc.).

Kontrakty terminowe na złoto u staniały o 13,90 USD do 1929,30 USD za uncję. Według danych FactSet, w ujęciu tygodniowym cena kruszcu spadła o 2,8 proc. Ropa WTI zdrożała o 1,72 USD do 104,70 USD za baryłkę, zaś ropa Brent o 1,29 USD do 107,93 USD za baryłkę. Rentowność 10-letnich obligacji spadła o dwa punkty bazowe do 2,15 proc.

Prezydent USA Joe Biden podczas rozmowy telefonicznej ostrzegł chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, że ​​jeśli Pekin udzieli materialnego wsparcia inwazji Rosji na Ukrainę, będzie się to wiązało z poważnymi konsekwencjami. Obie strony podkreśliły jednak potrzebę dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.