Amerykańskie sankcje przecenią rubla o 15 proc.

Obłożenie przez USA sankcjami zakupów rosyjskiego długu będzie oznaczać wyprzedaż rubla i najwyższe od trzech lat koszty finansowania rządu w Moskwie, zapowiada Citigroup.

Rosyjska waluta przeceni się o 15 proc., a rentowności rublowych obligacji 10-letnich wzrosną o jedną trzecią, jeśli sankcje obejmą zakaz posiadania przez obcokrajowców wszelkich obligacji denominowanych w walucie lokalnej, przewidują w nocie do klientów specjaliści z moskiewskiego biura Citigroup. Jeśli sankcje nie będą tak szeroko zakrojone i obejmą tylko obligacje z nowych emisji, rubel osłabi się o 5 proc., wynika z noty.



Nastawienie do rubla i rosyjskich obligacji popsuły w ostatnich tygodniach pojawiające się w Waszyngtonie propozycje wprowadzenia wobec Moskwy retorsji za wpływanie na amerykańskie wybory prezydenckie oraz ponawiane cyberataki m.in. wobec amerykańskich senatorów. Projekt ustawy o nałożeniu nowych sankcji na obligacje, projekty w sektorze naftowym oraz rosyjskich oligarchów wniosła w czwartek sześciu senatorów z obu partii. Zakłada on także stworzenie raportu o aktywach Władimira Putina oraz wezwanie Departamentu Stanu do rozważenia, czy Rosja nie powinna zostać zaliczona do krajów finansujących terroryzm.



- To następny krok w dociskaniu Kremlowi śruby, tak aby Władimir Putin zrozumiał, że USA nie będą dłużej tolerować jego zachowania – komentuje demokratyczny senator Bob Menedez.