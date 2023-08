Analitycy: wizyta Erdogana w Budapeszcie to gest względem izolowanego Orbana, z którym łączą go bliskie relacje PAP

Niedzielna wizyta prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w Budapeszcie to gest względem izolowanego premiera Węgier Viktora Orbana, z którym łączą go bliskie relacje osobiste – twierdzą w rozmowie z PAP analitycy specjalizujący się w tematyce tureckiej i węgierskiej. Oba państwa wciąż nie ratyfikowały akcesji Szwecji do NATO.

