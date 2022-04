Analityk obniżył cenę docelową akcji CFG

Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM, w raporcie z 13 kwietnia obniżył z 39 do 33,7 zł cenę docelową akcji CreativeForge Games. Nie zmienił rekomendacji “kupuj”.

“Spodziewamy się, że 2022r. okaże się przełomowym okresem dla spółki. Już 20 kwietnia zostanie wydana pierwsza własna gra „Aircraft Carrier Survival”. Będzie to nowe otwarcie dla spółki, po tym jak CFG przeszło gruntowną transformację w 2019 r. Natomiast w lecie 2022 r. do graczy trafi najważniejsza obecnie produkcja w grupie „Stargate: Timekeepers” (tytuł ten jest kontentowo i fizycznie ukończony i aktualnie znajduje się w ostatniej fazie tzw. „poliszowania”). W całym 2022 r. zakładamy 10 premier (w tym m.in. EA „House Flipper City” w 3 kw. 2022), co przełoży się na 26,0 mln zł przychodów, 9,6 mln zł EBITDA oraz 9,1 mln zł zysku netto. Po dużym zainteresowaniu jakim cieszyła się gra „Monsters Domain” na Steam Next Festivalu podnosimy nasze założenia co do tego tytułu, jak i przesuwamy jego debiut na 2023 r. (rozbudowa w celu sprostania oczekiwaniom graczy)“ - napisano w uzasadnieniu raportu, który jest dostępny w całości na stronie internetowej domu maklerskiego.