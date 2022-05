Analityk ściął wycenę Pointpacku

Według analityka z Ipopemy Pointpack może zostać dotknięty spowolnieniem w branży e-commerce spowodowanym wojną w Ukrainie oraz pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną. Marcin Nowak dostrzega także ryzyko dla spółki wynikające z nawiązania przez InPost współpracy z Żabką.

‘’Mimo tego dalej oczekujemy, że Pointpack będzie się rozwijał z uwagi na większą sieć w 2022 r. oraz powolną poprawę efektywności kurierów, jednak w wolniejszym tempie niż wcześniej zakładaliśmy’’ – napisano w raporcie.

Prognozy na lata 2022-2023 zostały obniżone na poziomie przychodów o 14-16 proc., a na poziomie zysku netto o 14-25 proc.

Zapowiedziane przez Pointpack inwestycje o wartości 6 mln zł na pilotażowy program APM oraz do 3 mln zł na integrację IT to zdaniem analityka duży wydatek w porównaniu z wynikami spółki. Marcin Nowak zaznacza jednak, że firma może je łatwo sfinansować, choć istnieje ryzyko, że skutkiem będzie opóźnienie w wypłacie dywidendy lub ich brak, jeśli program inwestycyjny się przeciągnie.

W opinii analityka dynamika wzrostu przychodów w I kwartale 2022 r. na poziomie 14 proc. r/r jest słaba, nawet biorąc pod uwagę wpływ wojny w Ukrainie na branżę e-commerce oraz zerwanie kontraktu z Philipem Morrisem.