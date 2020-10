Maciej Miłkowski: Flozyny to szansa na odsunięcie w czasie insulinoterapii [WIDEO]

Najważniejszy bonus, jaki otrzymują pacjenci przyjmujący flozyny, to możliwość wydłużenia czasu do przejścia na insulinoterapię. Był to istotny argument przy podjęciu decyzji refundacyjnej - mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.