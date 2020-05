Ani prezes UKE, ani wiceminister cyfryzacji nie będą się ubiegać o kierowanie UKE

Ani dotychczasowy prezes UKE, ani wiceminister cyfryzacji nie będą się ubiegać o kierowanie urzędem regulującym rynek, podaje w poniedziałkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna".

"Nie będę startować w konkursie na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej" – mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, typowana w branży na to stanowisko. "Pojawiają się sugestie z rynku, abym wystartował w konkursie i w ten sposób obnażył absurd całej tej historii" – stwierdza zaś Marcin Cichy, obecny szef UKE. Dodaje, że nie ma takich planów. "Zmiany na stanowisku prezesa UKE nie mają charakteru merytorycznego, ale polityczny – i nie chcę w tym procesie uczestniczyć. Ten rozdział zamierzam jak najszybciej zamknąć" - mówił.



Jak czytamy, normalnie kierowałby UKE do września 2021 r. Jego kadencję skróciła jednak tarcza 3.0 – dwa tygodnie po wejściu ustawy w życie Cichy musi się więc pożegnać z urzędem. "Ta sytuacja zaniepokoiła komisarza Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona, który w liście do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podkreślił, że niezależność regulatora rynku jest kluczową zasadą unijnego prawa, i poprosił o wyjaśnienia" - napisano.



"Odpisaliśmy już Komisji Europejskiej. Oni sami sformułowali w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej wymagania dotyczące wyboru szefów krajowych regulatorów rynku, które muszą obowiązywać od 22 grudnia. I nie wskazali jednoznacznie, co robić, gdy pełniący kadencje regulatorzy ich nie spełniają" – mówi w "DGP" Wanda Buk.



Gazeta przypomina, że Marcin Cichy został wybrany przez Sejm za zgodą Senatu, ale nie było wtedy konkursu, jak teraz wymaga EKŁE. "Nie chcemy, by decyzje prezesa UKE były podważane, stąd konieczność skrócenia kadencji na tym stanowisku" – podkreśla wiceminister.



Jak podaje gazeta, wejście w życie tarczy 3.0 kończy nie tylko jego kadencję, lecz także aukcję na częstotliwości dla sieci komórkowej piątej generacji (5G), ogłoszoną przez UKE w marcu.