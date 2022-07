Anido czeka na firmy z Polski

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przedsiębiorcy z branży opieki nad zwierzętami mają szansę na poznanie kontrahentów podczas sektorowych targów w Belgii.

Anido - to odbywające się co dwa lata targi dla branży zwierząt domowych. Wydarzenie skupia pod jednym dachem gamę akcesoriów i usług dla sklepów zoologicznych oraz placówek detalicznych z sekcją zoologiczną, takich jak centra ogrodnicze i markety budowlane. W tym roku targi odbędą się 4-5 września w belgijskim Kortrijk. Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje podczas wydarzenia polski pawilon i zaprasza na niego firmy z naszego kraju. Wstęp na wydarzenie przewidziany jest tylko dla profesjonalistów z sektora opieki nad zwierzętami (właściciele, kierownicy sklepów, dystrybutorzy). Uczestnictwo w targach to okazja do zaistnienia na arenie międzynarodowej, głównie wśród odbiorców z Belgii i Niderlandów. Termin zgłoszeń mija 3 sierpnia. Więcej informacji: www.paih.gov.pl i www.anido.be/en/ [DI]