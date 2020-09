Apple daje prezesowi nawet milion akcji

Apple szykuje co najmniej 75 mln iPhone’ów 5G

Apple zwróciło się do dostawców o budowę w tym roku co najmniej 75 mln smartfonów iPhone obsługujących 5G. To tyle, co w ubiegłym roku, co może sugerować iż popyt na flagowy produkt spółki nie słabnie pomimo kryzysu i pandemii.