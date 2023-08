Aramco zwiększa wypłaty dla rządu i inwestorów do 29 mld USD

Saudi Aramco podniosło swoje wypłaty dla inwestorów i rządu Arabii Saudyjskiej o prawie połowę. Decyzja spółki może bardzo przysłużyć się budżetowi państwowemu, którego deficyt się pogłębia - przekazał w poniedziałek Bloomberg.

Całkowita wypłata wyniesie 29,4 mld USD, dla porównania regularna dywidenda rok wcześniej wyniosła 18,8 mld USD, jak oświadczyła spółka. Jej dochód operacyjny spadł do 57 mld USD z 86 mld USD w ubiegłym roku.

Aramco jest kluczowym źródłem finansowania dla Arabii Saudyjskiej. Rząd królestwa ogłosił w zeszłym tygodniu, że deficyt budżetowy państwa wzrósł w drugim kwartale po zwiększeniu wydatków na świadczenia socjalne i wielomiliardowe projekty mające na celu dywersyfikację gospodarki od ropy naftowej.

Spółka podążyła za innymi międzynarodowymi producentami ropy naftowej, zwiększając wypłaty dla akcjonariuszy mimo spadku zysków.

Popyt osiągnie rekordowy poziom?

Arabia Saudyjska, która wraz z Rosją jest liderem w OPEC+, naciska na pozostałych członków grupy, aby przedłużali cięcia wydobycia do końca roku. Aramco obecnie pompuje najmniej ropy od pandemii koronawirusa, co jest konsekwencją ograniczania przez Saudów produkcji surowca o 1 mln baryłek dziennie. Wartość surowca wzrosła w ubiegłym tygodniu, po tym jak królestwo przedłużyło cięcia do września.

Popyt na ropę, który zdaniem analityków osiągnie w tym roku rekordowy poziom, może przyczynić się do dalszego wzrostu cen, ponieważ według większości prognoz w drugiej połowie roku podaż będzie niższa od popytu.