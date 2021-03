ArcelorMittal każe GFG płacić z góry za dostarczaną stal

Koncern ArcelorMittal każe płacić sobie z góry za dostawy stali do firm GFG Alliance, imperium biznesowego Sanjeeva Gupty, w związku z jego sytuacją finansową, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

ArcelorMittal zmieni warunki płatności za dostawy stali za zakładów zajmujących się jej dalszym przetwarzaniem, które Gupta przejął od koncernu w 2019 roku, twierdzi źródło agencji. To zwiększy problemy GFG w momencie kiedy szuka alternatywnego finansowania po upadku zapewniającego go do tej pory Grensill Capital.