ArcelorMittal Poland przygotowuje się do wstrzymania pracy wielkiego pieca w Krakowie. Nie podaje jednak konkretnej daty, kiedy miałoby to nastąpić. "Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w tym zakresie" – poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka prasowa koncernu Sylwia Winiarek.

"Przygotowujemy się do wstrzymania pracy instalacji na wypadek, gdyby okazało się ono nieuniknione. Nie ma ostatecznych decyzji w tym zakresie, ale w ostatnim czasie warunki rynkowe jeszcze się pogorszyły" – powiedziała Winiarek.

Dodała, że Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa obniżyła prognozy zużycia stali w Polsce na ten rok o pół miliona ton, a jednocześnie wciąż rośnie import spoza Unii Europejskiej, szczególnie z Turcji.

"Póki co w koncernie pracują trzy wielkie piece, w tym jeden w Krakowie. Dostosowujemy stopień obłożenia tych instalacji do niskiego poziomu popytu, ale te działania mogą się okazać niewystarczające" – mówiła Winiarek.

Podkreśliła, że gdyby doszło do postoju wielkiego pieca w Krakowie, pracownicy zostaną oddelegowani do prac w innych zakładach ArcelorMittal bądź otrzymają urlopy postojowe. "Podtrzymujemy nasze deklaracje co do tego, że nikt nie straci pracy i że postój będzie miał charakter tymczasowy" – mówiła rzeczniczka prasowa koncernu.

Pierwotnie planowano, że tymczasowe wstrzymanie pracy części surowcowej huty ArcelorMittal Poland w Krakowie, czyli wielkiego pieca i stalowni, nastąpi we wrześniu. Na początku maja prezes spółki Geert Verbeeck mówił, że zamknięcie potrwa "miesiące lub kwartały". Zapewnił, że firma nie zamierza zwalniać około 1,2 tys. pracowników zatrudnionych w części surowcowej – zostaną przesunięci do części przetwórczej (walcowni), innych zakładów koncernu lub do prac, które wykonują firmy zewnętrzne. Część załogi miała otrzymywać obniżone pensje, tzw. postojowe.

Wycofania się z decyzji o wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie domagali się związkowcy, którzy 24 lipca manifestowali w Dąbrowie Górniczej. Dzień później zarząd spółki ogłosił, że odracza podjęcie tej decyzji, żeby móc ponownie ocenić sytuację.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.