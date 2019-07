Ardanowski apeluje o udział w wyborach do izb rolniczych

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do rolników o udział w wyborach do izb rolniczych. Odbędą się one już w najbliższą niedzielę, 28 lipca.

"Wszyscy rolnicy - ja również - jesteśmy członkami naszego samorządu zawodowego, czyli izb rolniczych. Mamy nie tylko prawo, lecz także obowiązek w tych wyborach wziąć udział" - wskazał Ardanowski w informacji zamieszczonej na stronie resortu rolnictwa.



Zaznaczył, że od tego, jacy przedstawiciele zostaną wybrani, czy będą to ludzie posiadający wiedzę i umiejący reprezentować rolników, będzie zależało, jakich kompetencji izby mogą się spodziewać od rządu.



"Nie mogę nakładać na izby rolnicze zadań, których one nie udźwigną. Zaproponowałem Krajowej Radzie Izb Rolniczych, że izby będą otrzymywać takie zadania, które będą chciały przyjąć, i które będą w stanie realizować z korzyścią dla rolników i polityki rolnej kraju oraz Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej" - wskazał szef resortu rolnictwa.



Podkreślił, że izby rolnicze mają "ogromną historię i wielkie szanse przed sobą". "O tym, ile będzie zadań przekazanych izbom rolniczym, zadecyduje ich kompetencja oraz zdolność do przyjęcia i prowadzenia tych zadań" - dodał.



Podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.



Do głosowania w wyborach do izb rolniczych jest uprawniony rolnik i jego współmałżonka, którzy podsiadają co najmniej jeden hektar ziemi. Prawo głosu mają też przedstawiciele spółdzielni produkcyjnych, tzw. działów specjalnych, oraz różnego rodzaju spółki posiadające ziemię. W sumie w wyborach wziąć może wziąć ok. 3 mln osób. W poprzednich wyborach w 2015 r. wzięło udział 218 tys. osób.



Na działalność izb przeznaczane jest 2 proc. podatku rolnego; rocznie izby dysponują budżetem przekraczającym 30 mln zł. Od 2007 r. prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych jest Wiktor Szmulewicz.



Historia polskich izb rolniczych sięga XIX wieku. Zlikwidowane dekretem w 1946 r., od połowy lat 90 XX-wieku wznowiły swoją działalność.