Ardanowski: chcemy zapewnić udział rolników w utworzonym holdingu spożywczym

Dla stabilizacji rynków rolnych utworzymy Narodowy Holding Spożywczy; chcemy zapewnić organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach holdingu - zapowiedział w czwartek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Zobacz więcej Jan Krzysztof Ardanowski fot. Marek Wiśniewski

"Chodzi o utworzenie krajowej grupy spożywczej. (...) Ma to być grupa spożywcza, która te resztki Skarbu Państwa, które jeszcze zostały w obszarze rolnictwa, chce połączyć, by mogły one aktywnie oddziaływać również na rynek. To będzie Krajowa Spółka Cukrowa, spółka Elewarr, będą to rynki hurtowe, w których państwo ma swoje udziały" - powiedział na konferencji prasowej Ardanowski.



Jak mówił, rząd chce, aby te podmioty "odgrywały aktywną rolę na rzecz rolników".



"Chcemy doprowadzić do tego, żeby w tym holdingu, w tych nowo tworzonych firmach, udziałowcami byli sami rolnicy. Żeby uzyskiwali dochody, nie tylko jako dostarczyciele surowca, ale byli zainteresowani wynikiem finansowym, który daje udział w zysku, dywidendzie" - wyjaśnił.



Minister poinformował, że zarządził od czwartku, by Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w zakładach skupujących i przetwarzających owoce.



"Żeby sprawdzić, jaka jest jakość sprowadzonych komponentów, produktów i półproduktów z zagranicy. Mamy informacje, że często są to nędznej jakości produkty, które są później mieszane z surowcami polskimi i są sprzedawane dalej, jako produkty polskie" - powiedział.



Ardanowski przekazał również, że Rada Ministrów na jego wniosek przyjęła projekt ustawy, która ma być głosowana na obecnym posiedzeniu Sejmu, a dotyczy precyzyjnego znakowania produktów spożywczych.



Ponadto - jak przekazał szef resortu rolnictwa - jest przygotowana odpowiednia ustawa, która ma "niezwłocznie trafić do Sejmu", a ma dotyczyć rozszerzenia możliwości sprzedaży bezpośredniej oraz produktów przetwarzanych w gospodarstwach. Chodzi nie tylko o produkty świeże, ale także przetwarzane w ramach rolniczego handlu detalicznego, również do placówek kulinarnych, jadłodajni.



Minister zapowiedział, że wsparcie rządu ma objąć również rolnictwo ekologiczne.



"Wsparcie rolnictwa ekologicznego stosowane na świecie będzie utrzymane, ale to jest wsparcie, które ma dotykać producentów dostarczających na rynek tej najwyższej jakości żywność" - powiedział. Dodał, że rozwój rolnictwa wysokiej jakości będzie naszą rozpoznawalną marką.