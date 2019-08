Ardanowski: na początek mamy 0,5 mld zł na wypłaty dla rolników poszkodowanych przez suszę

Na początek mamy 0,5 mld zł na wypłaty dla rolników poszkodowanych przez suszę - poinformował w środę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że wkrótce ogłosi termin, w którym ruszy składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak mówił w środę szef rolnictwa na antenie radiowej Trójki, "te pół miliarda, to na początek, żeby ruszyć z wypłatami dla najbardziej poszkodowanych rolników, którzy z gotowymi protokołami strat, będą się zgłaszać do Agencji (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - PAP)". Zaznaczył, że wypłata odszkodowań potrwa kilka miesięcy.



Szef resortu rolnictwa wskazał, że półtora tygodnia temu wystąpił do Komisji Europejskiej o uruchomienie dla Polski specjalnej pomocy klęskowej. Zaznaczył, że w złożonym wniosku straty w ponad 1250 gminach szacowano na ok. 250 mln euro, czyli ok. 1 mld zł.



Zdaniem Ardanowskiego straty będą jednak większe, ponieważ - jak mówił - "susza nie ustępuje, a kolejne szacunki trwają". "Teraz nie jestem w stanie stwierdzić, ile one wyniosą, chodzi o to, żeby je uczciwie oszacować" - powiedział.



Minister po raz kolejny zapewnił, że rolnicy nie pozostaną bez pomocy. Zaznaczył, że warunki wsparcia określone są w ustawie z 2015 roku. Jest to - jak wskazał - m.in. prolongata spłaty kredytów lub nowe niskooprocentowane kredyty klęskowe a także możliwość umorzenia podatku rolnego czy składki na KRUS. Przypomniał również, że zgodnie z prawem UE, aby otrzymać pełną pomoc publiczną, trzeba przedstawić polisę ubezpieczeniową na co najmniej połowę gruntów znajdujących się w gospodarstwie.



Minister odniósł się także do sprawy gospodarowania wodą. "Wcześniej przez całe lata osuszało się grunty, a teraz trzeba wodę zatrzymywać m.in. poprzez retencję" - wskazał. Zapowiedział, że pewnie w drugiej połowie września zostanie uruchomiony program nawodnień.



Zgodnie z założeniami programu, rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe m.in. na budowę nowych, a także na modernizację i powiększenie już istniejącej instalacji nawadniającej.



Maksymalna wysokość pomocy udzielonej na jedno gospodarstwo rolne, w okresie realizacji Programu Rozwoju Gospodarstw Wiejskich 2014–2020 na inwestycje związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 tys. zł. Pomoc będzie polegać na refundacji do 50 proc., a w przypadku młodego rolnika - do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta.