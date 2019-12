Ardanowski: ogrodzenie terenów z ASF wydaje się skuteczne

Wszystkie padłe dziki w zachodniej części Polski znajdowane są mniej więcej na tym samym terenie. Ich przemieszczanie ograniczają ogrodzenia, które wydają się skuteczne - poinformował PAP we wtorek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Te płoty, które do tej pory ograniczają ich przemieszczanie wydają się skuteczne. Jeżeli się okaże, że są przypadki na zewnątrz tych ogrodzeń, to będziemy budowali kolejne płoty" - powiedział minister. Dodał że chodzi o to, by ta choroba nie rozprzestrzeniała się, jak to miało miejsce w 2014-2015 r., gdy z jednego punktowego ogniska choroba rozeszła się po znacznej części Polski Wschodniej.



Ogrodzone tereny są przeszukiwane m.in. przez wojsko. Do tej pory przeczesano ok. 1,5 tys. km kwadratowych w poszukiwaniu padłych dzików - mówił minister.



Według Ardanowskiego, "dziki będą w tych ogrodzeniach utylizowane". Jeżeli będą już nowe przepisy, to zrobią to myśliwi, jeżeli nie, to dziki będą usypiane, bo to mogą zrobić lekarze weterynarii - tłumaczył szef resortu rolnictwa. "Wydaje się, że jest to nielogiczne, bo m.in. tracimy wartościowe mięso z tych dzików, ale uśpione zwierzęta środkami farmakologicznymi nie mogą być przeznaczane do konsumpcji. Jednak nie to jest w tej chwili najistotniejsze, a przyspieszenie walki z ASF" - zaznaczył Ardanowski.



We wtorek posłowie PiS złożyli projekt specustawy dot. zwalczania ASF.



Najszybszym sposobem wprowadzenia specustawy pozwalającej na skuteczniejszą walkę z ASF jest droga poselska. Nowe przepisy mają ułatwić zmniejszenie populacji dzików do liczby zalecanej przez KE tj. do 0,1 dzika na km kwadratowy. "Trzeba doprecyzować pewne prawne uwarunkowania dotyczące użycia myśliwych będących w służbach mundurowych (...), również wprowadzić do Prawa Łowieckiego zapis o odstrzale sanitarnym, ponieważ często myśliwi nie chcą wykonywać takich zadań twierdząc, że przepisów w ich ustawie nie ma" - wyjaśnił minister.



Projektowana ustawa ma także zapewnić ochronę legalnie prowadzonych polowań, tak by nie mogły być one "zrywane" przez postronne osoby. Będą też przepisy, które pozwolą na czasowe zamykanie przejść nad autostradami, aby zapobiegać przechodzeniu zwierząt.



Dodał, że oczywiście nie zwalnia to gospodarstw rolnych z obowiązku stosowania zasad bioasekuracji.



Jak mówił Ardanowski, nad nowymi przepisami będzie jeszcze pracowała sejmowa komisja rolnictwa, tak by były one jak najbardziej skuteczne.



"Nie sądzę, by ktokolwiek przy zdrowych zmysłach - czy jest to koalicja czy opozycja, był przeciwny tej ustawie. Jeżeli ktoś będzie przeciw tzn., że "chce utrzymać chorobę w Polsce, chce zaszkodzić rolnictwu i hodowli trzody chlewnej". Dodał, że roczna wartość produkcji wieprzowiny w Polsce jest szacowana na 20 mld zł.



Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w okresie od 14 listopada do 15 grudnia 2019 r. potwierdzono wystąpienie 53 przypadków ASF u dzików w zachodniej części Polski, w tym stwierdzono: 48 przypadków w województwie lubuskim; 2 przypadki w województwie dolnośląskim; 3 przypadki w województwie wielkopolskim. Wyniki dodatnie otrzymano dla prób pobranych od 88 sztuk padłych dzików.