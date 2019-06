Ardanowski: w tym roku uruchomimy państwowy port do przeładunku zbóż

Jeszcze w tym roku uruchomimy państwowy port do przeładunku zbóż, z którego będą mogli korzystać polscy rolnicy, powiedział w czwartek w Sejmie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Ardanowski powiedział, że Polska radzi sobie bardzo dobrze na rynkach międzynarodowych i wciąż poszukuje nowych. Wskazał, że ub. roku eksport był wart ok. 30 mld euro w samej produkcji rolno-spożywczej.



Ardanowski zaznaczył, że jeśli chodzi o eksport zboża, to dla Polski rynkami zbytu są te kraje, które nigdy tego zboża nie będą miały u siebie. "To są kraje Afryki Północnej, kraje zatoki Perskiej" - poinformował. Dodał, że problemem dot. eksportu zbóż z Polski jest brak portów do przeładunków.



"Istnieją nabrzeża prywatne, które same decydują, komu pozwolą sprzedawać, podjęliśmy więc decyzje do uruchomieniu państwowego portu do przeładunku zbóż i innych nasion rolniczych (...) To rozwiąże problem, bo wtedy zorganizowane grupy rolników, duzi producenci, będą mieli możliwość sprzedaży poprzez ten państwowy port" - podkreślił.



Szef rolnictwa stwierdził, że w tym roku ceny zbóż są wyższe niż przed rokiem. Jego zdaniem wpływ na to miała nie tylko sytuacja na rynkach międzynarodowych, ale i ciężka ubiegłoroczna susza w Polsce. Ardanowski zaznaczył, że oczywiście droższe zboże cieszy rolników, ale ma wpływ na ceny żywności. Według ministra to susza w głównej mierze wpłynęła na ten wzrost.



Poseł Piotr Pyzik (PiS) pytał ministra o skalę ewentualnych strat wywołanych zjawiskami pogodowymi. Ardanowski odpowiedział, że tegoroczna "wiosna była bardzo sucha, na koniec kwietnia sytuacja była wręcz dramatyczna, opady w maju poprawiły sytuację, choć na południu Polski pojawiły się powodzie i podtopienia". "Trudno na razie oszacować skalę strat, choć bardzo się temu przyglądamy" - powiedział. Dodał, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa rozpoczął dekadowe raporty monitorowania suszy. Jak mówił, susza "występuje na razie w województwie Zachodniopomorskim, w kilku obszarach Łódzkiego i na Podlasiu, ale to są raczej punktowe susze". Wskazał, że susza dotknęła głównie uprawy zbóż jarych i tryskawek.



Według Ardanowskiego trudniej będzie oszacować sytuację w sadownictwie i wpływ na rynek. Zaznaczył, że tam gdzie będą występowały niekorzystne zjawiska przyrodnicze, powołane zostaną komisje, by oszacować straty i zastosować adekwatną pomoc. Podkreślił, że jeśli będą potrzebne nadzwyczajne środki, jak w ubiegłym roku, to rząd będzie reagował.