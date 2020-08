Ardanowski: w uprawie ziemniaka będziemy znów potęgą

Ziemniak to wspaniała, ważna w historii świata roślina, przeżywa swój renesans - napisał na Twitterze minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski z okazji Krajowych Dni Ziemniaka Potato Poland 2020. Dodał, że Polska będzie znów ziemniaczaną potęgą.

"Krajowe Dni Ziemniaka Potato Poland 2020 w gospodarstwie Państwa Kozłowskich w Lubkowie na Dolnym Śląsku. Zgromadzili się wszyscy najważniejsi specjaliści od ziemniaków" - napisał minister.



Jak zaznaczył, ta wspaniała, ważna w historii świata roślina przeżywa swój renesans. "Będziemy znów potęgą w tej dziedzinie" -podkreślił Ardanowski.



Krajowe Dni Ziemniaka, to coroczne spotkanie osób związanych z branżą ziemniaka. W tym roku impreza odbywa się w dniach 21-23 sierpnia w Lubkowie w woj. dolnośląskim.



W sobotę szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska odczytała list od głowy państwa, w którym Andrzej Duda podkreślił, że "produkcja ziemniaków, ze względu na miejsce, jakie zajmują one w strukturze spożycia żywności w Polsce, jest istotną gałęzią rolnictwa i ważnym elementem bezpieczeństwa żywnościowego Polaków".



Dodał, że Krajowe Dni Ziemniaka są okazją, by podkreślić ważną rolę, jaką w zapewnieniu tego bezpieczeństwa odgrywają polscy rolnicy.



Prezydent zaznaczył w liście, że polska żywność jest wysoko ceniona w kraju i za granicą. "Jest to przede wszystkim zasługa polskich producentów, ale także wszystkich, którzy opracowują nowe metody uprawy i wspierają wdrażanie w rolnictwie nowych technologii" - wskazał.



Zapewnił też o swojej przychylności i wsparciu dla wszelkich działań służących polskiemu rolnictwu. "Bardzo liczę na dalszą współpracę w tym zakresie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z organizacjami rolniczymi i producentami żywności.



Cieszę się, że jako Prezydent Rzeczypospolitej mogłem podpisać szereg ustaw, dzięki którym droga z pola na stół znacząco się skróciła" - podkreślił prezydent.



Głównym organizatorem Potato Poland – Krajowe Dni Ziemniaka jest Polska Federacja Ziemniaka, a współorganizatorami: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB BONIN.



Jak podają organizatorzy wydarzenia, jest to jedna z najważniejszych specjalistycznych imprez FOOD&AGRO w kraju i Europie.