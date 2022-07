Astarta zwiększyła sprzedaż cukru w II kwartale

Największy wolumen dotyczył sprzedaży cukru. 63,1 tys. ton to o 14 proc. więcej r/r. Jego średnia cena wzrosła o 16 proc. do 20 tys. UAH/t.

Sprzedaż pszenicy zwiększyła się o 36 proc. do 3 tys. ton, ale średnia cena spadła o 12 proc. do 5,7 tys. UAH/t.

O 60 proc. zmalała sprzedaż kukurydzy - do 32,5 tys. ton. Cena poszybowała natomiast w górę do 45 proc. r/r do 7,2 tys. UAH/t.

W górę poszła sprzedaż soi, nieznacznie zmalała sprzedaż mleka. Ceny obu towarów wzrosły r/r.

Po pierwszym półroczu sprzedaż cukru jest o 16 proc. niższa r/r, pszenicy i kukurydzy o - odpowiednio - 116 i 54 proc. wyższa r/r.

Całość raportu w załączniku.