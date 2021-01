Brytyjski koncern poinformował w poniedziałek, że zakończył sprzedaż swoich praw handlowych do leku na nadciśnienie Atacand niemieckiej firmie farmaceutycznej Cheplapharm Arzneimittel. Transakcja opiewa na 400 mln USD.

AstraZeneca otrzymała już od Cheplapharm Arzneimittel 250 mln USD. Kolejna transza w wysokości 150 mln USD ma wpłynąć na konto koncernu w pierwszej połowie 2021 roku.

W 2019 roku zysk EBITDA ze sprzedaży leków Atacand i Atacand Plus w 70 krajach sięgnął 89 mln USD. Medykamenty na nadciśnienie zostały opracowane przez AstraZeneca we współpracy z Takeda Pharmaceutical. Obie firmy miały wyłączne prawa do ich sprzedaży w poszczególnych państwach.