Awersja do ryzyka szkodzi Warszawie

Wtorkowe notowania na rynku warszawskim skończyły się spadkami najważniejszych indeksów.

Na plan pierwszy wybiła się słabość WIG20, który stracił 1,59 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,19 procent. W koszyku blue chipów liderami obozu podażowego były spółki bankowe, odzieżowe i selektywnie surowcowe. Oddech rynku w indeksie spółek o największej kapitalizacji był negatywny i spadki zanotowało 12 walorów przy 7 rosnących i 1 bez zmian. Analogicznie wyglądała sytuacja na całym rynku, gdzie przecenę znalazło 51 procent spółek przy 35 procent rosnących i 14 procent, które nie zmieniły swojego położenia. Na spadki w Warszawie należy patrzeć przez pryzmat przeniesienia atmosfery z rynków bazowych, które przeceniały się między innymi na fali doniesień z Francji, gdzie ostatnie sondaże przed wyborami prezydenckimi sygnalizują wzrost poparcia dla kandydatów o poglądach antyunijnych i znanych z sympatii dla Rosji. Bykom nie pomagała też słabość złotego, który tracił dziś do dolara około 1 procent oraz 0,5 procent do euro. Generalnie rynek walutowy osłabieniem euro do dolara zniechęcał do ryzyka, co musiało odbić się na kondycji rynku w Warszawie. Nie można pominąć również słabego początku sesji na Wall Street, która korygowała wczorajszy optymizm wobec sektora technologicznego i wysłała silny impuls spadkowy w finale rozdania na GPW. Jednak mieszanka presji spadkowej z giełd bazowych i podażowego impulsu z rynku walutowego nie pozwala na jednoznaczne ulokowanie sesji jako podażowej w wymowie.