Azjatyckie tygrysy na polskich torach

Cargotor liczy na dofinansowanie z KPO budowy parku technologicznego w Małaszewiczach. Z Chin czy Korei może dotrzeć do niego 55 pociągów na dobę. Ponad trzy razy więcej niż teraz.

Centre for Economics and Business Research szacuje, że na realizacji projektu Nowego Jedwabnego Szlaku (NSJ) PKB Polski może zyskać aż 48 mld USD do 2040 r. Już w ubiegłym roku po rosyjskich torach przejechało niemal dwa razy więcej pociągów wiozących towary azjatyckich tygrysów do Europy. Państwa Starego Kontynentu walczą, by to na ich terenie były przeładowywane.