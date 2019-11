Azoty Police ruszają z emisją akcji na sfinansowanie projektu Polimery

Grupa Azoty Police rusza z publiczną emisją akcji w wartości ponad 1,1 mld zł. na realizację strategicznego projektu Polimery Police, czyli budowie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego - poinformowała Grupa we wtorkowym komunikacie.

Jak podano, celem projektu Polimery Police realizowanego przez Grupę Azoty Polyolefins (spółka celowa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.) jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.



Cytowany w komunikacie prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A. Wojciech Wardacki, podtrzymał dotychczasowy harmonogram projektu, który zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2020 roku i ich zakończenie w 2022 roku.



Prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego opublikowano we wtorek. Dzień wcześniej zarząd spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł. Dniem prawa poboru będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada.



Jak podano, oferta odbędzie się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji oferowanych w stosunku do liczby posiadanych akcji istniejących. 5 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym zgodnie z systemem rozrachunku KDPW, dysponowanie Akcjami Istniejącymi umożliwia nabycie Jednostkowych Praw Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r. Akcjonariusze Spółki otrzymają jedno Jednostkowe Prawo Poboru za każdą jedną posiadaną akcję. Globalnym Koordynatorem transakcji jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.



Projekt realizowany przez grupę Azoty jest jedną z największych inwestycji w polskim przemyśle. Przewiduje on wybudowanie dwóch instalacji produkcyjnych do wytwarzania propylenu w procesie odwodornienia propanu (429 tys. ton rocznie) oraz do wytwarzania polipropylenu z propylenu (437 tys. ton rocznie). W planach jest także budowa terminalu przeładunkowo-magazynowego tzw. gazoportu zdolnego przyjąć do 500 tys. ton propanu rocznie, infrastruktury logistycznej i instalacji pomocniczych.



W maju 2019 r. spółka podpisała kontrakt na generalne wykonawstwo z koreańską firmą Hyundai Engineering, natomiast we wrześniu podpisano porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering oraz Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. Według komunikatu Grupy, koreańscy partnerzy zainwestują łącznie 130 mln USD (ok. 500 mln zł), a spółki z Grupy Azoty – do 1,4 mld zł oraz środki z rozpoczynającej się właśnie oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. Spółki z Grupy Azoty (Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins S.A.) podpisały także list intencyjny z Grupą LOTOS S.A. w zakresie potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego koncernu w kwocie do 500 mln zł i 31 października 2019 roku strony przedłużyły jego obowiązywanie do 22 listopada br.