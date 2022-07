Badanie: co czwarty Polak chce wejść do branży IT

Evolution to szwedzka firma zajmująca się rozwiązaniami dla branży gier komputerowych - spółka zleciła badanie wśród polskich respondentów na temat ich stosunku do pracy. Z raportu wynika że niemal 1/4 ankietowanych deklaruje, że myśli o zmianie branży na IT, a najważniejszym czynnikiem w pracy są dobre relacje w zespole.

"To, co dla nas najważniejsze w pracy, to dobre relacje w zespole (80 proc. badanych), satysfakcjonujące zarobki (72 proc.) i zadowolenie z wykonywanych obowiązków (56 proc.). Dla Polaków ważna jest również relacja z szefem, ta odpowiedź znalazła się na czwartym miejscu – zaznaczyło ją 52 proc. badanych" - poinformowali eksperci Evolution. Innymi ważnymi dla Polaków czynnikami były elastyczne godziny pracy (48 proc.), możliwość rozwoju osobistego (47 proc.), dodatkowe świadczenia pracownicze (39 proc.), inwestowanie w rozwój zawodowy (31 proc.) i możliwość brania udziału w ciekawych projektach (26 proc.).

24 proc. Polaków deklaruje, że myśli o zmianie branży na IT, a 44 proc. nie ma zdania na ten temat. "Tylko 32 proc. ankietowanych powiedziało jasno, że nie myśli o tej branży w kontekście swojej kariery zawodowej. Jednocześnie 23 proc. badanych powiedziało, że chciałoby znaleźć zatrudnienie w firmie międzynarodowej, 40 proc. osób nie chciałoby mieć za pracodawcę firmy zagranicznej, a 31 proc. nie ma zdania na ten temat" - wymienia Evolution.

W badaniu uwzględniono podejście Polaków do firm międzynarodowych - 23 proc. z nich zadeklarowało, że chciałoby pracować w firmie międzynarodowej, natomiast kiedy doprecyzowano pytanie i wskazano w nim firmy skandynawskie, już 24 proc. tej grupy ankietowanych wyraziło chęć pracy w takiej firmie. Poza tym 37 proc. ankietowanych nie potrafiło określić, czy chciałoby znaleźć zatrudnienie w takiej firmie, a 35 proc. jasno powiedziało, że nie chciałoby.

Evolution przekazało, że 40 proc. Polaków chciałoby pracować w firmie wielokulturowej. Niezdecydowanych w tej kwestii jest 37 proc. badanych, a 22 proc. jasno wskazuje, że nie pragnie pracować w takiej firmie. "Dla 43 proc. Polaków praca w zespołach wielokulturowych ma więcej zalet niż wad, a 45 proc. osób odpowiedziało, że nie wie. Zaledwie 12 proc. Polaków uważa, że firma wielokulturowa ma więcej wad niż zalet" - dodano.

Badanie zostało wykonane metodą CAWI przez niezależną agencję badawczą na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków/Polek. W badaniu udział wzięło 1001 osób, z czego 52,35 proc. to kobiety, a 47,65 proc. mężczyźni. Osoby w wieku 56+ stanowiły 38,36 proc. osób badanych, osoby w wieku 41-55 lat 25,77 proc., w wieku 25-40 lat 27,07 proc., a w wieku 18-24 8,79 proc. Mieszkańcy miejscowości do 5 tys. mieszkańców stanowi 36,46 proc. badanych, od 5 do 20 tys. mieszkańców – 12,49 proc., od 20 do 100 tys. mieszkańców – 20,78 proc., od 100 do 500 tys. mieszkańców – 18,28 proc., a powyżej 500 tys. mieszkańców – 11,99 proc.