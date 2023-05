Bank centralny Chin znów mocniej zasila system w środki płynnościowe

Ludowy Bank Chin (PBOC) Bloomberg

Według danych banku centralnego, zaoferował on w maju 2023 r. bankom średnioterminową pożyczkę o wartości 125 mld juanów (18 mld USD), co jest kwotą o 25 mld juanów większą niż wartość zapadających w maju pożyczek. Tymczasem większość analityków spodziewała się, że PBOC jedynie zapewni płynność na poziomie pokrywającym wartość zapadłych pożyczek.

Równocześnie, na poziomie 2,75 proc. utrzymane zostało oprocentowanie jednorocznych pożyczek polisowych PBOC.

Działania banku centralnego są wynikiem ostatnich danych, które pokazały spadek presji inflacyjnej w kwietniu oraz wyraźne wyhamowanie importu i akcji kredytowej.

Choć ekonomiści oceniają kwotę zaoferowana przez PBOC jako „znikomą” w porównaniu do tych jakie trafiały na rynek w okresie pandemii podkreślają jednak, że sygnalizuje to gotować banku centralnego do dalszego wspomagania gospodarki, głównie poprzez wykorzystanie narzędzi ilościowych.

W grudniu 2022 r. chiński rząd zniósł rygorystyczne środki związane z pandemią, co pozwoliło ponownie rozbudzać popyt na kredyty w drugiej co do wielkości gospodarce świata, ale pojawiają się coraz większe obawy, że tempo zwalnia po początkowym odbiciu.