Bank Rosji musi jeszcze mocniej zaostrzyć politykę

Zdaniem zastępcy szefowej Banku Rosji, konieczne jest jeszcze mocniejsze zacieśnienie polityki monetarnej by zapanować nad inflacją. W jego opinii, dotychczasowe działania są niewystarczające, informuje Reuters.

Aleksiej Zabotkin, zastępca Elviry Nabiulliny uważa, że priorytetem dla banku centralnego jest ograniczenie nadmiernie rozdętej inflacji i zmniejszenie oczekiwań inflacyjnych.

Aby inflacja i oczekiwania inflacyjne spowolniły z obecnych podwyższonych poziomów, potrzebna jest ostrzejsza polityka monetarna – powiedział Zabotkin.

Tymczasem w miniony piątek (22.10) Bank Rosji zaskoczył rynek wyższą niż oczekiwano podwyżką stóp procentowych. Było to już szóste w tym roku podniesienie stawek, w przypadku benchmarkowej wynosi ona obecnie 7,5 proc. przy inflacji, liczonej na dzień 18 października, na poziomie 7,78 proc. co jest największa zmianą cen od początku 2016 r. Z kolei oczekiwania inflacyjne zgłaszane przez gospodarstwa domowe zapikowały aż do 13,6 proc. i są najwyższe od niemal roku.

Bank centralny dąży do zepchnięcia inflacji w okolice przyjętego celu na poziomie 4 proc. i przewiduje jej wartość na przyszły rok w przedziale 4-4,5 proc.