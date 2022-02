Bank Rosji podwyższył o połowę limit dla aukcji repo

Bank Rosji podniósł stawkę z 2 do 3 bln rubli (35,55 mld USD), starając się w ten sposób wesprzeć działalność tamtejszych banków i zapewnić odpowiednią płynność systemowi.

Jak podkreślają analitycy, instytucja jest mocno aktywna na rynku sprzedając m.in. waluty obce, by wzmocnić notowania rubla.

Już we wtorek, jeszcze przed wkroczeniem wojsk rosyjskich na terytoria dwóch samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy co było preludium najazdu na ten kraj, Bank Rosji zadeklarował, że użyje wszelkich możliwych narzędzi do zachowania stabilności rynku w obliczu zapowiadanych sankcji.