Bank Światowy: surowce stanieją, ale będą drogie

Bank Światowy przewiduje, że ceny surowców w najbliższych latach będą na bardzo wysokich poziomach. W przyszłym roku ma nastąpić ich spadek, ale ceny będą się znajdowały na podwyższonym poziomie w stosunku do lat przed pandemią.

W prognozie wydanej pod koniec kwietnia, Bank Światowy prognozuje średnie, roczne ceny kilkudziesięciu surowców w latach 2022-2024. Ceny zdecydowanej większości z nich mają się w najbliższych latach utrzymywać znacznie powyżej średniej z dekady przed pandemią (lata 2010-2019). Jednocześnie mają być znacznie wyższe w stosunku do poprzedniej prognozy Banku, wydanej w październiku ub.r. Ale pozytywny wymiar jest taki, że ceny mają spaść w latach 2023-2024 wobec poziomu z 2022 roku. Są to oczywiście tylko prognozy, które zawierają w sobie bardzo duży stopień niepewności, ale pozwalają one nakreślić scenariusze na niepewne czasy.