Banki poszerzają skalę przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Rosnąca skala i różnorodność nadużyć finansowych stawiają przed bankami nowe wyzwania w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Jak pokazuje badanie EY „Nadużycia w sektorze finansowym”, w latach 2017 – 2018 prawie dwukrotnie wzrosła liczba banków i firm pożyczkowych, które straciły więcej niż 10 mln zł, a co trzecia firma odnotowała straty między 1, a 10 mln zł. Warto zaznaczyć, że działania oszustów w obszarze wyłudzeń kredytowych, środków finansowych z rachunków, fałszerstw i kradzieży tożsamości są coraz bardziej złożone i wykorzystują najnowsze technologie. Jak z tym walczyć?

Skuteczna walka z nadużyciami finansowymi wymaga dziś zastosowania najnowszych i zaawansowanych systemów analitycznych. Takich, które będą działać w czasie rzeczywistym, w trybie 24/7. Wynika to ze specyfiki dzisiejszego modelu bankowości, którego oczekują klienci. Ma być szybko, mobilnie, z łatwym dostępem do usług i dla każdego. Banki spełniając te oczekiwania jednocześnie muszą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Do tego dąży m.in. Getin Noble Bank, który wchodzi właśnie na maksymalny poziom efektywności w walce z procederem oszustw finansowych. Bank wdraża nowoczesne rozwiązanie w postaci Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom w oparciu o wiodące systemy analityczne SAS Fraud Management oraz SAS Visual Investigator. Cel? Ograniczenie potencjalnych strat finansowych spowodowanych przez nadużycia, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych przez klientów oraz wzrost wskaźnika detekcji sytuacji podejrzanych.

fot. yay foto

Największe wyzwanie w walce z nadużyciami wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania systemów bezpieczeństwa do zmieniających się schematów działania przestępców, którzy często znają procedury banków i wciąż pracują nad tym, żeby je skutecznie obejść. Dodatkowo, w obecnych realiach, przy bardzo szybkim tempie życia, nie sprawdzają się rozwiązania generujące zbyt duże ilości fałszywych powiadomień powodując frustrację klientów, których transakcje są niepotrzebnie wstrzymywane.

Wdrażany przez Getin Noble Bank system znacznie przyśpieszy procesy przeciwdziałania nadużyciom, umożliwiając wykrywanie i blokowanie podejrzanych transakcji jeszcze przed wykonaniem płatności. Dodatkowo obejmuje wszystkie kanały dostępu oraz produkty oferowane przez bank w zakresie bardzo szeroko pojętych nadużyć, w tym aplikacyjnych, transakcyjnych, kartowych oraz wewnętrznych, będących zarówno wynikiem celowego działania, jak i błędu ludzkiego. Wszystkie transakcje są klasyfikowane w czasie rzeczywistym jako bezpieczne lub wymagające sprawdzenia, a w razie potrzeby system umożliwia podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie środków klientów. Co istotne – system reaguje również w sytuacji pojawienia się nowego schematu wyłudzeń na rynku, dzięki czemu bank może jeszcze bardziej efektywnie zarządzać procesami antyfraudowymi.

Wszystko dzięki wsparciu najwyższej klasy silnika budowy reguł, który umożliwia definiowanie prostych i złożonych scenariuszy, testowanie ich na danych historycznych oraz w razie potrzeby wdrożenie w ciągu zaledwie kilku minut. Ponadto daje możliwość monitorowania nietypowych wzorców zachowań klientów lub sposobów wykorzystania urządzeń i instrumentów płatniczych, używanych do dokonywania płatności internetowych. Analizowane mogą być czynniki takie jak częstotliwość transakcji, wielkość konkretnych kwot czy kraj z lub do którego przekazywane są pieniądze. Dzięki takiej analizie behawioralnej i informacjom dostarczanym do systemu, bank zapewni również ochronę klientów przed efektami działania złośliwego oprogramowania, którym mogły zostać zainfekowane ich urządzenia.

System wdrażany w Getin Noble Banku został opracowany przez SAS - jedną z wiodących firm w dziedzinie przeciwdziałania nadużyciom, implementującej swoje rozwiązania w Polsce i na świecie. Rozwiązania SAS cechuje duża elastyczność, co z jednej strony ma kluczowe znaczenie w dynamicznie rozwijającej się branży finansowej, a z drugiej pozwala budować procesy weryfikacji nieuciążliwe dla klientów. Takie podejście jest doceniane przez klientów i ekspertów branży, co potwierdzają kolejne wyróżnienia, które otrzymuje Getin Noble Bank. Najnowszym jest to przyznane w plebiscycie „Złoty Bankier 2019” w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”. Wdrożenie nowego rozwiązania w oparciu o systemy SAS to kolejny krok mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy zachowaniu łatwości codziennego korzystania z usług bankowych.

