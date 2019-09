Banki wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia w bankowości elektronicznej

Wycofywanie starych metod autoryzacji, stopniowe wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń i akcje informacyjne - tak banki przygotowują klientów na wejście w życie 14 września przepisów dot. bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

14 września wchodzą w życie przepisy wdrażające dyrektywę unijną PSD2, które wprowadzają nowe wymagania dotyczące potwierdzania tożsamości m.in. przy korzystaniu z bankowości elektronicznej i płatnościach mobilnych, by ograniczyć oszustwa. Zobowiązują one banki do wprowadzenia dwustopniowego uwierzytelniania na etapie uzyskiwania dostępu do konta internetowego, dokonywania transakcji i płatności internetowych.



Według informacji przesłanych w odpowiedzi na pytania PAP, banki już od co najmniej kilku tygodni prowadzą akcje informacyjne w tej sprawie, przesyłając klientom smsy i wiadomości na skrzynki w aplikacjach oraz na kontach internetowych. Od dłuższego czasu informują także klientów o zmianie przepisów na swoich stronach internetowych. Niektóre z nich starają się, by nowe wymagania dotyczące np. logowania na konto były jak najmniej odczuwalne dla klientów, inne przy okazji zmieniają wygląd swoich serwisów internetowych i aplikacji. Zmienioną stronę logowania do serwisu iPKO przygotował np. bank PKO BP.



W związku z nowymi regulacjami wszystkie banki przewidują zmiany zasad korzystania z konta i aplikacji mobilnej, zwłaszcza w sposobie logowania do kont elektronicznych. Większość z nich planuje wykorzystać do tego znane już ich klientom narzędzia. Np. bank Millennium po 14 września będzie wykorzystywał stosowane obecnie formy uwierzytelniania - hasło SMS i autoryzację mobilną.



Z kolei klienci banku Santander, którzy obecnie przy logowaniu się do bankowości internetowej muszą podać login oraz hasło, po 14 września będą także np. podawali sms kod lub składali mobilny podpis, w zależności od tego, z jakiego narzędzia autoryzacyjnego korzystają obecnie przy zleceniach przelewu. Dodatkowo bank umożliwi klientom oznaczenie w systemie wybranego przez nich urządzenia zaufanego - komputera, tabletu czy smartfona - co ograniczy wymagania przy logowaniu się do konta.



Dodatkowe wymagania będą dotyczyły także operacji na kontach lub np. wglądu w historię. Np. bank Pekao przy uzyskiwaniu dostępu do informacji o rachunku będzie wymagał nie rzadziej niż co 90 dni podania kodu sms lub kodu wygenerowanego przez aplikację PeoPay. Klient będzie musiał podawać kod również w przypadku wejścia w historię operacji starszą niż 90 dni. Zmiany przewidziano także w odniesieniu do aplikacji mobilnej PeoPay. W przypadku konieczności silnego uwierzytelnienia podczas logowania w PeoPay klient zostanie poproszony o podanie PIN-u nawet w przypadku ustawionego logowania przy użyciu danych biometrycznych.



Zmiany w potwierdzeniu tożsamości będą także wymagane np. przy logowaniu do aplikacji Moje ING mobile. Bank przewidział, że użytkownicy tej aplikacji mogą zalogować się na trzy sposoby: podając PIN do aplikacji, przedstawiając identyfikator biometryczny – odcisk palca lub obraz twarzy, albo obie na raz. Za każdym razem, gdy użytkownik będzie się logować, automatyczny system bezpieczeństwa banku zdecyduje, czy dodatkowa autoryzacja jest konieczna.



Banki wycofują się także z niektórych używanych obecnie rozwiązań, które nie spełniają warunków silnego uwierzytelnienia. Np. Pekao wycofuje karty kodów jednorazowych, tokeny aplikacyjne i sprzętowe, a mBank listę haseł jednorazowych służących potwierdzaniu operacji.