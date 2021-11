Bankowość Premium to nie tylko produkty

Klienci szukają bezpieczeństwa, zaufania i partnerstwa. Staramy się te wartości budować w długoterminowych relacjach – podkreśla Łukasz Wojdak, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentem Klientów Biznesowych i Premium w Banku BNP Paribas.

Pod opieką Bankowości Premium Banku BNP Paribas znajdują się zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Kim więc jest klient premium dla Banku BNP Paribas?

Pierwszym kryterium jest posiadanie co najmniej 100 tys. zł w produktach inwestycyjnych, na depozytach, koncie oszczędnościowym lub rachunku bieżącym. Drugim, alternatywnym, są wpływy na rachunek w wysokości minimum 10 tys. zł miesięcznie. Nie jest to jednak kryterium bardzo restrykcyjne. Wpływy badamy w ciągu sześciu miesięcy, ponieważ wielu naszych klientów to freelancerzy, którzy mają bardzo nieregularne, ale wysokie dochody.

Nasi doradcy oferują pomoc w poruszaniu się w świecie finansów i wspierają w ochronie oraz pomnażaniu oszczędności – mówi Łukasz Wojdak, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentem Klientów Biznesowych i Premium w Banku BNP Paribas.

Na jakie udogodnienia mogą liczyć klienci premium?

Najważniejszym jest indywidualna opieka doradcy, który jest przewodnikiem po świecie finansów, prezentuje ofertę, wskazuje korzyści i ewentualne ryzyka, pomoże w formalnościach i zadzwoni, jeśli będzie taka potrzeba. Klient może liczyć także na dedykowane produkty bankowe i udział w webinarach z ekspertami. Początkiem tych relacji jest bezpłatny rachunek Moje Konto Premium z darmowymi wypłatami z bankomatów w Polsce i na świecie. Bezpłatne są też przelewy, zlecenia stałe oraz trzy przelewy natychmiastowe. Do konta wydawane są dwie karty – Moja Karta Premium i Karta Wielowalutowa.

Podstawą jest Moja Karta Premium. Jakie są jej największe zalety?

To karta bezpłatna karta wielowalutowa, którą można płacić w 160 walutach bez prowizji i po kursie zbliżonym do międzybankowego. Posługiwanie się kartą za granicą jest więc znacznie bardziej korzystne niż wymiana walut w zagranicznych kantorach. Różnica w kosztach przewalutowania może sięgać nawet 10 proc.

Czy posiadacze Mojej Karty Premium mogą liczyć na dodatkowe korzyści? Wykupić np. ubezpieczenie?

Nie muszą tego robić. Do karty dołączone jest darmowe ubezpieczenie „Rezygnacja z podróży”. Pokrywa do 40 tys. zł na osobę koszty związane z niespodziewaną rezygnacją z podróży, najczęściej związaną z chorobą posiadacza karty, osoby bliskiej lub z innymi zdarzeniami, np. kradzieżą, utratą pracy oraz z unieruchomieniem pojazdu przeznaczonego do podróży. Ubezpieczenie to obejmuje do czterech osób podróżujących z ubezpieczonym.

Karta różni się wyglądem od innych. Nie widać np. nazwiska jej posiadacza.

Chcieliśmy, żeby była bezpieczna. Wszystkie dane są na jej rewersie. Przy wypłacie pieniędzy z bankomatu lub płatnościach dokonywanych w sklepie nikt ich nie widzi. Na awersie jest tylko nazwa banku. Kartę można podłączyć do portfela w smartfonie lub zegarka. Ma także funkcję wirtualną – zanim klient ją otrzyma, może z niej korzystać przy płatnościach telefonem.

Bank BNP Paribas wydaje również Kartę Wielowalutową. Moja Karta Premium nie wystarczy?

Karta Wielowalutowa jest kartą dodatkową, wygodną dla osób zarabiających w walutach obcych. Niektórzy klienci zabezpieczają też ryzyko, dywersyfikując portfel euro lub dolarami. Karta automatycznie rozpoznaje walutę transakcji, więc pieniądze są pobierane z odpowiedniego konta walutowego, pod które karta jest podpięta.

Bank bardzo dba o podróżujących. Ubezpieczenie podróżne jest dołączone również do kart kredytowych Mastercard Gold i Visa Platinum. Na jakie świadczenia klienci mogą liczyć?

W ramach bezpłatnego ubezpieczenia zdrowia i życia w podróżach zagranicznych w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków suma ubezpieczenia wynosi do 350 tys. euro. Polisa obejmuje koszty leczenia, assistance medyczny za granicą i dzienne świadczenie szpitalne nie tylko dla posiadacza karty, lecz również małżonka lub partnera oraz dzieci do 25. roku życia. Dodatkowe świadczenia są też wypłacane w przypadku utraty bagażu podróżnego.

W ramach ubezpieczenia oferujemy też atrakcyjne bonusy. Klient posiadający Visę Platinum ma dostęp do ponad tysiąca lotniskowych saloników VIP na całym świecie oraz zniżki w restauracjach na terenie portów lotniczych. W każdym roku kalendarzowym posiadacz karty może skorzystać z czterech bezpłatnych wejść do saloników. Są też usługi assistance w podróży i usługi konsjerża, który pomoże przy zamówieniu stolika w restauracji, kupnie biletów czy wypożyczeniu samochodu. Z kartami kredytowymi połączony jest program mamBONUS, w którym można otrzymywać zniżki u naszych partnerów, których jest już 2,5 tys.

Program jest dostępny dla wszystkich klientów. Klienci premium mają dodatkowe premie?

Tak. Posiadacze Visa Platinum na start dostają 10 tys. pkt po zrealizowaniu czterech transakcji powyżej 50 zł w ciągu 60 dni. Punkty można wymienić np. na vouchery do popularnych sklepów, bilety do kina i lotnicze oraz nagrody rzeczowe. Za każdą dodatkową transakcję klient dostaje 2 pkt, a w rocznicę zawarcia umowy dodatkowe 20 tys. pkt, jeżeli zrealizuje transakcje kartą na łączną kwotę 36 tys. zł. Jest to jedna z najlepszych platform zakupowych, jeżeli nie najlepsza.

Bank BNP Paribas oferuje klientom premium opiekę doradcy. Czym dobry doradca powinien się wyróżniać?

Przede wszystkim byciem partnerem i przewodnikiem w świecie finansów. Bank dba o rozwój doradców i stale podnosi ich kompetencje. Doradcy przechodzą cykl szkoleń i warsztatów z obsługi i budowania długoterminowych relacji z klientami, a dodatkowo certyfikację EFPA, czyli europejskiego doradcy finansowego. Dzięki temu potwierdzają posiadane kompetencje. Opieka doradcy jest dostępna, w zależności od preferencji, w oddziale banku lub w oddziale zdalnym.

Jakie są najważniejsze oczekiwania wobec doradców?

Przede wszystkim wsparcie i pomoc w poruszaniu się w świecie finansów oraz konieczność ochrony i pomnażania oszczędności. Nasi klienci mają nadwyżki finansowe, a przy niskich stopach procentowych oraz bardzo wysokiej inflacji, która już zbliża się do 7 proc., chcą chronić swój kapitał. Zadaniem doradców jest pomoc w odpowiedniej dywersyfikacji oszczędności. Proponujemy więc różnego rodzaju inwestycje – produkty strukturyzowane w postaci lokat lub certyfikatów inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne. W oddziale proponujemy fundusze BNP Paribas TFI, a online ich oferta jest jeszcze szersza. Mamy też produkty biura maklerskiego, w tym doradztwo inwestycyjne.

Klienci premium tylko chcą chronić oszczędności czy też inwestują na zabezpieczenie przyszłości?

Naszym zadaniem jest przekonywanie klientów, że oprócz emerytury z ZUS i OFE powinni mieć IKE lub IKZE, a najlepiej oba te programy. Potrzeba emerytalna jest ważna dla każdego z nas, zwłaszcza dla klientów zamożnych, którzy mają dość duże potrzeby. Mamy też produkty systematycznego oszczędzania. Klient może np. regularnie oszczędzać na przyszłość dziecka z terminem od pięciu do 20 lat w funduszach inwestycyjnych. Jeżeli programu nie przerwie, dostaje premię w postaci zwrotu opłaty, którą pobieramy na wstępie.

Bank ma też w ofercie gotowe portfele inwestycyjne. Cieszą się zainteresowaniem?

Cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ wszystkie są zdywersyfikowane i dostosowane do oczekiwań i celów. Klienci coraz bardziej zdają sobie jednak sprawę, że przy dzisiejszych stopach procentowych, aby wygrać z inflacją, trzeba otworzyć się na rynki akcyjne, które przez ostatnie kilka lat dobrze zarabiały, ale są bardziej ryzykowne.

Bank ma też dużą ofertę produktów strukturyzowanych. Kiedyś nie cieszyły się one dobrą sławą. To się zmieniło?

W ostatnim czasie większość naszych produktów strukturyzowanych przynosi zyski, klienci więc chętnie z nich korzystają i bardzo często reinwestują. Większą popularnością cieszą się certyfikaty strukturyzowane oferowane przez nasze biuro maklerskie, które dają możliwość dywersyfikacji portfela w oparciu o globalne rynki i różnego rodzaju konstrukcje. Są certyfikaty z gwarancją kapitału dla klientów, którzy oczekują bezpieczeństwa i bez gwarancji lub z niewielką gwarancją, dla chcących podjąć większe ryzyko, żeby więcej zarobić.

Ofertę klientów premium uzupełniają ubezpieczenia. Jakiego rodzaju?

Mamy kilka rodzajów ubezpieczeń – na życie nawet do 0,5 mln zł, od najważniejszych chorób cywilizacyjnych do 200 tys. zł i w formie pakietu medycznego Plan na Zdrowie, ponieważ połowa naszych klientów to przedsiębiorcy, którzy nie mają takich pakietów, jakie mają pracownicy np. korporacji.

Bank dba o relacje z klientami nie tylko pod kątem finansowym.

Staramy się budować relacje z klientami również poprzez webinary – spotkania z pasją i pomysłem. Mówiliśmy o bezpieczeństwie dzieci w sieci, o tym jak ważne jest spisanie testamentu. Były też typowo lifestylowe spotkania online, np. z psycholożką Igi Świątek – Darią Abramowicz, o tym jak psychologia jest ważna i w sporcie, i w biznesie. Mieliśmy spotkanie z Moniką Witkowską, zdobywczynią ośmiotysięczników, na temat himalaizmu, a dokładnie Mount Everestu. Bank BNP Paribas jest sponsorem turniejów tenisowych, na które też zapraszamy naszych klientów. Organizujemy także cykl turniejów biznesowych.