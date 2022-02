„Credit Suisse podpisał umowę w ramach planu wyjścia z dziewięciu niezwiązanych z podstawową działalnością rynków zarządzania majątkiem, głównie w Afryce Subsaharyjskiej z wyłączeniem RPA” - stwierdził szwajcarski bank w oświadczeniu.

Barclays ma przejąć klientów bankowości prywatnej Credit Suisse w Botswanie, Ghanie, Kenii, Mauritiusa, Nigerii, Tanzanii i Zambii oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Seszelach i Mauritiusie.

Według osób zaznajomionych ze sprawą, aktywa afrykańskich klientów bankowości prywatnej Credit Suisse to ok. 2,5 mld USD. Wartość transakcji będzie zależeć od tego, ilu z nich zdecyduje się przenieść je do Barclays.