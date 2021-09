– Mamy bardzo dobre wyniki finansowe, mamy bardzo dobre parametry operacyjne, ale to nie jest jeszcze spełnienie naszych ambicji. Chcemy rosnąć dużo szybciej, patrzymy na rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, ale zawsze też podkreślamy, że dla nas fundamentem jest wzrost organiczny i akwizycje to jest dodatek do naszej strategii rozwoju – mówi Marcin Kuśmierz, prezes Shopera.