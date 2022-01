Bardzo ludzcy księgowi z polotem i wyobraźnią

Nasz przepis na sukces? Doświadczeni specjaliści, którzy w równym stopniu znają się na podatkach, co na budowaniu relacji z klientem − ujawnia Aleksander Widawski, wiceprezes JWW Biuro Rachunkowe.

Powiedzieć, że nowy rok zaczął się dla biznesu nerwowo, to nic nie powiedzieć. W wielu firmach 10. dzień każdego miesiąca to termin wypłacania wynagrodzeń. Tymczasem minister finansów dopiero w miniony piątek, 7 stycznia, w godzinach wieczornych podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Weszło ono w życie w sobotę, a pensje powinny wyjść w poniedziałek rano. Nietrudno więc policzyć, ile czasu dostali pracodawcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Ta sytuacja pokazuje, że wdrażanie Polskiego Ładu niekoniecznie będzie procesem łatwym.

Świadczymy wsparcie księgowe i kadrowo-płacowe różnej wielkości firmom z wielu branż, na czele z informatyką, transportem, spedycją oraz handlem i reklamą. Wśród naszych flagowych klientów są producenci oprogramowania, jak Piwik PRO, dostawcy sprzętu i usług IT, w tym Konica Minolta, Elko Grupa, IBA Poland i Tivix Europe, a także przedstawiciele finansów, m.in. PayEye - mówi Aleksander Widawski, wiceprezes JWW Biuro Rachunkowe.

Najlepiej w nowej sytuacji poradzą sobie zapewne te przedsiębiorstwa, które mogą liczyć na solidne wsparcie takich instytucji, jak JWW Biuro Rachunkowe − Gazela Biznesu z Wrocławia, które już od 25 lat świadczy kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe i dokonuje wnikliwych analiz biznesowych. Zajmuje się też wprowadzaniem na rynek, likwidacją spółek i zarządzaniem płatnościami.

− Wspieramy przy tym swoich klientów w codziennym rozwoju ich działalności. Fachowo podchodzimy do indywidualnych zapytań każdego z przedsiębiorców, menedżerów czy inwestorów, którzy się do nas zwracają − wskazuje Aleksander Widawski, wiceprezes JWW Biuro Rachunkowe.

Główną ofertą dolnośląskiej spółki są usługi księgowe, ale tym, co ją wyróżnia na tle konkurencji, jest merytoryczne wsparcie w zakresie rejestracji zagranicznych podmiotów na terenie Polski.

− Wkraczając na nasz rynek, wielu przedsiębiorców ma obawę, że ich plany nie zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami. Dlatego towarzyszymy im, gdy przeprowadzają tutaj swoje pierwsze operacje gospodarcze − mówi Aleksander Widawski.

Zasłużona reputacja

Co przemawia za tym, by zaufać specjalistom z JWW? Firma należy do wielu międzynarodowych organizacji, co daje jej klientom dostęp do unikatowej wiedzy, inspirujących studiów przypadku z całego świata i cennych kontaktów biznesowych. Wrocławska spółka jako pierwsze biuro rachunkowe w Polsce dołączyła do Alliott Global Alliance, stowarzyszenia niezależnych dostawców specjalistycznych usług, w tym księgowych, prawnych i audytorskich. Jest także partnerem strategicznym Wolves Summit – międzynarodowej konferencji gromadzącej start-upy i inwestorów z różnych zakątków globu.

– Pozostajemy w stałym kontakcie z ekspertami z różnych dziedzin: konsultingu, prawa, doradztwa podatkowego i finansów. Nieustannie monitorujemy rynek. W rezultacie nasi klienci mogą być na bieżąco z informacjami z wielu branż – zaznacza wiceprezes JWW.

Warto też wspomnieć o pozytywnych opiniach, jakie wrocławskiej spółce wystawiają zadowoleni klienci. „Przy tak szybkim tempie wzrostu potrzebowaliśmy biura rachunkowego, które elastycznie dostosuje się do zachodzących zmian” – ocenił Piwik PRO S.A. „Wiedza merytoryczna i indywidualne podejście do naszych spraw odzwierciedla się w osiąganiu wymiernych korzyści biznesowych” – dodał Tempur Sealy Polska sp. z o.o. „Umiejętność dokonywania wnikliwych analiz, patrzenia na rynek finansowy czy strukturę zarządzania to zdecydowane wsparcie przy prowadzeniu działalności, które otrzymujemy dzięki współpracy z zaufanym partnerem biznesowym” – stwierdził IBA Poland Sp. z o.o.

– W Polsce przepisy podatkowe zmieniają się tak szybko, że przedsiębiorcy łatwo mogą wpaść w panikę. Naszym zadaniem jest im towarzyszyć i pomóc nawet w najtrudniejszej sytuacji, dostosowując rozwiązania do potrzeb i specyfiki każdej firmy – komentuje przedstawiciel JWW.

Dziś najwięcej wyzwań dla biur rachunkowych wiąże się z Polskim Ładem. To jednak nie znaczy, że wcześniej miały one łatwo. Wystarczy wspomnieć najgorsze okresy pandemii, kiedy spoczywał na nich obowiązek przekazania wszystkich danych, dokumentów i wniosków dotyczących tarcz pomocowych i antykryzysowych czy umorzenie składek ZUS. Aleksander Widawski nie ma wątpliwości, że to tylko dzięki firmom w rodzaju JWW wiele przedsiębiorstw z zagrożonych branż, jak gastronomia, hotelarstwo czy przemysł konferencyjny, przetrwało lockdowny.

Zespół JWW Biuro Rachunkowe liczy 48 osób, a rekrutacje ciągle trwają. Obecnie firma poszukuje kandydatów na stanowiska: księgowa/księgowy, asystentka księgowej/asystent księgowego oraz specjalista ds. kadr i płac.

– Z roku na rok powiększamy biznes, a tym samym swoje zasoby kadrowe. To naturalne, że gdy przybywa klientów i spraw, trzeba zapewnić wystarczającą liczbę najwyższej klasy fachowców – argumentuje Aleksander Widawski.

Z pozyskaniem i zatrzymaniem ekspertów JWW nie ma kłopotu – zapewnia menedżer, co łączy z doskonałą atmosferą w zespole. Cieszy go to, że pracownicy lubią spędzać z sobą czas nie tylko w biurze, ale także po godzinach. Spotykają się zarówno towarzysko, jak i po to, by razem rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Nieformalne więzi pomiędzy zatrudnionymi są dla zarządu spółki tak ważne, że postanowiono o nich wspomnieć na stronie firmowej w zakładce Pracuj z nami: „Nasze fundamenty to nie tylko budowane przez lata doświadczenie i wiedza, ale także partnerskie relacje, dlatego właśnie tak dobrze nam się razem gotuje, biega, zdobywa szczyty i oczywiście… pracuje”.

Forpoczta cyfrowej przyszłości

Pandemia COVID-19 przyspieszyła w wielu organizacjach transformację cyfrową. Aby usprawnić pracę księgowych, spółka z Dolnego Śląska wdraża technologię RPA – od robotic process automation, czyli zrobotyzowaną automatyzację procesów.

– Przyzwyczailiśmy się już do samoobsługowych kas w sklepach z ekranami dotykowymi i poleceniami wydawanymi przez skomputeryzowane głosy. A gdy dzwonimy na infolinię, aby zgłosić reklamację towaru, do końca nie wiemy, z kim rozmawiamy: zwykłym konsultantem czy voicebotem. Sztuczna inteligencja coraz częściej pojawia się w miejscach, w których do niedawna mieliśmy kontakt z ludźmi zarabiającymi na utrzymanie. Nic dziwnego, że również automatyzacja procesów księgowych postępuje coraz szybciej – zwraca uwagę Aleksander Widawski.

Czy księgowym JWW nie grozi jednak tzw. bezrobocie cyfrowe, czyli zastąpienie przez maszyny? Ekspert wyklucza taki scenariusz, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Jego zdaniem część prostych, lecz najżmudniejszych czynności, zwłaszcza kontrola i wprowadzanie dokumentów oraz analiza danych, zostanie zautomatyzowana. Bardziej skomplikowane operacje pozostaną jednak w gestii człowieka. Jak zaznacza, cyfrowe innowacje budzą entuzjazm, mimo to każdy z klientów JWW oczekuje spotkania z żywym człowiekiem i wyjaśnienia zawiłości choćby Polskiego Ładu w kilku prostych zdaniach. Na razie SI tego jeszcze nie potrafi.

– W nowych technologiach widzę nie tyle zagrożenie, ile cenne wsparcie dla pracowników, którzy zostaną uwolnieni od powtarzalnych, wieloseryjnych działań administracyjnych, by zająć się obsługą procesów wymagających umiejętności miękkich: komunikatywności, wyobraźni, empatii. Niewykluczone, że dzięki temu nasza branża wkroczy w obszar doradczo-partnerski, wyliczanie podatków zostawiając komputerom – mówi przedstawiciel wrocławskiej Gazeli.

Dodaje, że w JWW już od dłuższego czasu rośnie znaczenie biznesowego konsultingu, co wynika głównie z tego, że około 45 proc. klientów biura stanowią spółki z kapitałem zagranicznym. Dla nich priorytetem zaś nie jest księgowość podatkowa, lecz finansowa. Wymagają oni rzeczowego przedstawienia historycznych i bieżących zdarzeń gospodarczych w swoich organizacjach, by na ich podstawie podejmować lepsze decyzje zarządcze.

Czy jednak można tego oczekiwać od specjalistów, którzy lepsi są w cyferkach niż budowaniu relacji? Aleksander Widawski przyznaje, że zawód księgowego od zawsze kojarzy się z monotonią przeglądania słupków obliczeń, nadmierną pedantycznością i sprowadzeniem człowieka do sumy zysków i strat. Ale zapewnia, że jego zespół zupełnie nie pasuje do tego stereotypu.

– Nasi fachowcy to pełnokrwiści ludzie, z wyobraźnią i emocjami, którzy łatwo nawiązują kontakt z klientami, co jest jednym z ważniejszych źródeł naszego sukcesu – sumuje wiceprezes JWW Biuro Rachunkowe.