Będą rekomendacje dla Sunexu, Biomedu, XTPL i wielu innych mniejszych spółek

W czwartej odsłonie PWPA znajdzie się 59 spółek.

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do Programu zakwalifikowanych zostało 59 spółek notowanych na Głównym Rynku.

Pierwszych raportów należy się spodziewać w połowie września.

Do programu mogły zostać zgłoszone spółki notowane na Głównym Rynku na dzień 31 maja 2023 r. (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz w języku polskim, lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Do tej liczby nie wlicza się analiz przygotowanych w ramach poprzedniej edycji Programu (spółka, która brała udział w Programie 3.0 i dodatkowo jest analizowana przez podmiot spoza Programu może wziąć udział w aktualnej edycji). Dodatkowymi wymogami były kryteria kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2023 r.) oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2023 r.).

W porównaniu z poprzednią edycją jest kilka nowości. Inwestorzy doczekają się pierwszych raportów m.in. o Biomedzie-Lublin, Ifirmie, Suneksie, Novavis Group, Stalprofilu i XTPL.

Nie będzie natomiast kontynuowane pokrycie m.in. Kogeneracji, Esotiqa i licznych spółek z NewConnect, które tym razem nie mogły wejść do programu.