Będzie animowany wiedźmin Netfliksa

Netflix korzysta na popularności serialu o Geralcie z Rivii, bohaterze z powieści Andrzeja Sapkowskiego.

Już wcześniej pojawiły się plotki, że między emisją końcowych odcinków pierwszego i początkiem drugiego sezonu „Wiedźmina” powstanie powiązana z produkcją animacja. Teraz to już oficjalne — napisał portal „Redanian Intelligence”. Miał to potwierdzić związek zawodowy Writers Guild of America West, zrzeszający m.in. scenarzystów filmowych. Animacja będzie filmem, nie serialem. Jej tytuł to „The Witcher: Nightmare of the Wolf”, czyli „Wiedźmin: koszmar wilka”. Scenariusz napisał Ceau DeMayo, autor scenariusza trzeciego odcinka serialu, w którym w tytułową postać wciela się Henry Cavill. Za efekty specjalne produkcji Netfliksa, która pobiła rekord oglądalności w wielu krajach, odpowiada słynne polskie studio animacji Platige Image, którego udziałowcem i jednym z reżyserów jest Tomasz Bagiński, twórca nominowanej do Oscara „Katedry”.