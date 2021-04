Będzie jednak fuzja Veolii z Suezem

Po kilku miesiącach tarć i wzajemnych oskarżeń, dojdzie jednak do połączenia francuskich koncernów użyteczności publicznej Veolia i Suez, donosi Reuters.

Obie firmy poinformowały w poniedziałek o fuzji, której wartość ocenia się na blisko 13 mld EUR. Daje to około 20,50 EUR za akcję Suezu po podniesieniu oferty z 18 EUR.

Od października 2020 r. Veolia posiadała już 29,9 proc. grupy Suez, przejmując je od koncernu Engie. Od razu też deklarowała, że zainteresowana jest nabyciem pozostałych 70 proc. udziałów. Nie mogąc dogadać się w tej sprawie i uzyskać akceptacji ze strony zarządu mniejszego rywala, Veolia zdecydowała się w końcu wyjść z ofertą wrogiego przejęcia. Była to pierwsza tego typu akcja we Francji od pięciu lat.

Również i ta propozycja, opiewająca na 11,3 mld EUR została w lutym br. odrzucona, w efekcie czego, oba podmioty trafiły do sądu. W końcu doszło, przy wyższej cenie do zbliżenia interesów i podjęcia decyzji o fuzji. By zmniejszyć obawy nadzorcy rynku, umowa przewiduje wydzielenie części aktywów Suezu do nowej spółki, której szacunkowe przychody mają wynieść około 7 mld EUR. Jak informuje Reuters, udziałowcami „nowego Suezu” mają być fundusze inwestycyjne Meridiam, Ardian i Global Infrastructure Partners oraz wspierana przez państwo Caisse des Depots i pracownicy.

Suez to spółka z sektora wodociągowego, zaś Veolia to międzynarodowa grupa działająca w sektorach wodociągowym, energetycznym oraz gospodarki odpadami.