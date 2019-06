Będzie sąd rynku kapitałowego

Zasadnicza decyzja zapadła. Co się w jej wyniku urodzi pozostaje jednak dużą niewiadomą.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję o powołaniu zespołu roboczego do prowadzenia prac legislacyjnych nad powołaniem sądu rynku kapitałowego.

- Decyzja zapadła wczoraj. Ma przyjemność ją dzisiaj anonsować – powiedziała Agnieszka Gołaszewska, zastępca dyrektora departamentu legislacyjnego prawa cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, we wtorek wieczorem, podczas spotkania towarzyszącego walnemu zgromadzeniu Izby Domów Maklerskich.

Zachęcała przy tym do przedstawiania uwag dotyczących organizacji sądu.

- To ma być sąd dla uczestników rynku. Powinien wyjść na przeciw państwa potrzebom – mówiła Agnieszka Gołaszewska.

Już w trakcie wstępnej dyskusji uwidoczniła się jednak różnica poglądów w zakresie kognicji sądu, czyli zakresu spraw, którymi ma się zajmować.

- Inwestorzy mając świadomość, że będą w stanie wyegzekwować swoje roszczenie będą chętniej inwestować na takim rynku – komentował Jakub Modrzejewski, prezes Rady Giełdy.

Michał Bałabanow, dyrektor biura transakcji rynku kapitałowego w domu maklerskim PKO Banku Polskiego proponował jednak by sąd zaczął wyłącznie od rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), czyli w zasadzie prawa administracyjnego. Na inne dziedziny prawa, czyli np. spory cywilne między dużymi i drobnymi akcjonariuszami, w tym zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń lub sprawy karne z zakresu rynku kapitałowego, miałby być rozszerzony dopiero później.

- Sąd rynku kapitałowego powinien być panaceum na to co nas wszystkich boli. A wydaje mi się, że nie są to decyzje KNF. Nie słyszałem by rozstrzygnięcia KNF rażąco naruszały zasady praworządności. Mamy problem ze ściganiem manipulacji na giełdzie. Sprawy ciągną się po 10 lat. Wyroki opiewają na 10-20 tys. zł grzywny, a jeśli są kary więzienia to w zawieszeniu. To jest problem i wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od spraw karnych – oponował Maciej Kurzajewski, dyrektor departamentu firm inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF, przedstawił statystykę za 2017 r. KNF skierowała wtedy do prokuratury 73 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na ich podstawie powstało zaledwie 17 aktów oskarżenia. Do teraz zapadło 9 wyroków.

- To na co powinniśmy zwrócić uwagę w ramach tego projektu to edukacja, wyposażenie w odpowiednią wiedzę prokuratury, policji, a także biegłych sądowych – mówił Rafał Mikusiński.

W kwestii problemu kompetencji panowała akurat pełna zgoda.

- Możemy sobie ustanowić sąd rynku kapitałowego, ale ktoś jeszcze musi tam orzekać z wiedzą taką by budzić zaufanie uczestników rynku. Nie sztuką jest znaleźć jakiegoś sędziego, wysłać go 2-3 tygodniowy na kurs, np. do Stanów Zjednoczonych, bo on i tak nic z tego nie zrozumie – zwracał uwagę Michał Bałabanow.

Jakub Modrzejewski zwrócił uwagę, ze np. w Holandii, w sprawach z zakresu rynku kapitałowego orzekają pięcioosobowe składy – trzech sędziów zawodowych i dwóch ławników. CI ostatni są jednak wybierani tylko z grup o rynkowych kompetencjach – np. prawników transakcyjnych lub pracowników domów maklerskich.

- Byłoby dobrym rozwiązaniem wzmocnieni instytucji ławników w naszym sądzie rynku kapitałowego – proponował prezes Rady Giełdy.

Przedstawicielka resortu sprawiedliwości nie widziała przeciwwskazań by wpisać do przyszłej ustawy jakieś szczególne kompetencje, którymi powinni się legitymować członkowie składów orzekających.

- Problem jest inny. Czy uda się nam takich ludzi do sądu rynku kapitałowego przyciągnąć – zastanawiała się Agnieszka Gołaszewska.

Ze względu na specyficzna materię postępowań, apelowała przy tym o wskazywanie nowych rozwiązań procesowych związanych ze zbieraniem dowodów w sprawach, które rozpatrywałby nowy sąd. Zasugerowała przy tym, że będzie on wzorowany na będącym w fazie projektu ustawodawczego sądzie własności intelektualnej. Ma się on zajmować tą tematyką dość kompleksowo i działać w formie wydziałów czterech sądów okręgowych i dwóch apelacyjnych.