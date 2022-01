Bez nich zielona energetyka pozostałaby ideą

Branża energetyki wiatrowej skokowo się powiększa, zdobywa sobie sprzymierzeńców wśród polityków i biznesmenów. Jednym ze współtwórców jej rozwoju jest spółka Generator Produkcja Opole.

Generator Produkcja Opole (GPO) to spółka, która należy w 99 proc. do koncernu Enercon GmbH z Aurich w Niemczech, będącego jednym z globalnych potentatów zaopatrujących branżę energetyki wiatrowej w infrastrukturę. Pierwszy generator do turbin wiatrowych E-115 EP3 o mocy 3 MW został wyprodukowany w Opolu w październiku 2016 r. Było to możliwe, bo wcześniej, już od marca 2016 r., inżynierowie, kierownicy różnych działów produkcji i inni specjaliści GPO brali udział w kilkumiesięcznych szkoleniach w niemieckich miastach – w Aurich i Magdeburgu. Dzięki szkoleniowemu wprowadzeniu produkcja GPO od razu była na miarę potrzeb rynku, przyczyniała się do rozwoju firmy i zdobywania przez nią uznania jako dostawcy infrastruktury do wytwarzania energii z wiatru.

Produkcja z pomysłami

Czy stopniowy rozwój firmy i coraz lepsze wyniki, jakie osiągała w kolejnych latach, GPO zawdzięcza potrzebom rynku i zdolności do dostaw dobrego produktu? Owszem, ale nie tylko. Za sukcesami GPO stoją pracownicy firmy i to, że działają w organizacji prostej, w której nie ma rozbudowanej hierarchii ani wewnętrznej konkurencji, lecz zgodna współpraca, wzajemne wspieranie się i konsultowanie w potrzebie. To dzięki swojej kadrze GPO szybko rozwijała się z małego podmiotu do spółki zatrudniającej obecnie około 200 osób.

Produkcja generatorów mocy dla farm wiatrowych odpowiada na potrzeby zielonej transformacji energetycznej. GPO oczekuje więc, że w kolejnych latach działania zamówień i kontrahentów nie zabraknie. W związku z tym liczy się z możliwością dalszego powiększania kadry, planuje produkcję nowych modeli generatorów i otworzenie nowych miejsc produkcji.

Trzonem kadry są pracownicy produkcyjni, do których należą wyspecjalizowani elektrycy, mechanicy, ślusarze, inżynierowie. Są oczywiście także menedżerowie i kierownicy, ale nie tworzą wyższego poziomu – firmowej elity, lecz są organizatorami pracy, koordynatorami i mentorami, którzy potrafią słuchać pracowników – ich uwag, rad, propozycji, sugestii rozwiązań.

GPO nie jest firmą konwencjonalnie produkcyjną z pracą na taśmie. W codziennej praktyce daleka jest od typowego dla firm produkcyjnych nastawienia się na wolumen produkcji i seryjność. Przykłada za to szczególną staranność do każdego elementu, który składa się na produkt końcowy. Dlatego wyprodukowanie generatora zajmuje cały tydzień. Firma chętnie szuka własnych rozwiązań i koncepcji, np. jej pomysłem jest transport komponentów generatora barkami.

Sojusznik transformacji

Wszystkie generatory produkowane przez GPO są eksportowane. Rynki, na które są wysyłane, wykraczają daleko poza Europę – trafiają do Wietnamu, krajów Ameryk Południowej i Północnej. Do głównych osiągnięć GPO należą nie tylko produkowane przez spółkę generatory mocy, które cieszą się powodzeniem, ale też nowoczesne technologie, w jakie są zaopatrywane, i wkład w rozwój branży zielonej energii.

Aktualna produkcja skupia się na wytwarzaniu trzech modeli generatorów: E 147 E2 EP5, E160 E2 EP5 i E160 E3 EP5. Ten ostatni to największy sukces GPO. Jego średnica to 9 m, a waga przekracza 130 t. Po zmontowaniu z pozostałymi jego komponentami, takimi jak gondola, skrzydła i wieża, wymiary całej turbiny sięgają 155 m, a rozpiętość skrzydeł 147 m. Turbina ma moc 5,5 MW i jest to największa moc generatora, jaki dotychczas był produkowany w całym koncernie Enercon.

Znów przekraczanie kolejnych progów w rozwoju GPO zawdzięcza kompetencjom załogi i temu, że może korzystać z dobrodziejstw jej obecności w zagranicznych strukturach, np. w szkoleniach pracowniczych przydatnych dla firmy, ale i mających wartość na globalnym rynku pracy.

Generator mocy to produkt złożony, ale tworzymy go własnym siłami

Rozmowa z Grzegorzem Siarką, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym spółki Generator Produkcja Opole

Skąd firma czerpie wiedzę ekspercką, inżynieryjną niezbędną do projektowania i produkcji generatorów energii dla turbin wiatrowych?

Generator Produkcja Opole sp. z o.o. należy do grupy Enercon i dostarcza generatory o mocy do 5,5 MW dla kontrahentów grupy. Prace badawczo-rozwojowe dla oferowanego przez nas produktu odbywają się w dziale centralnym grupy. Za sam proces wdrożenia produktu do produkcji seryjnej odpowiada natomiast nasza spółka. Już samo to powoduje, że współpraca z różnymi jednostkami na zewnątrz firmy jest wpisana w codzienną pracę zespołu. Sama kompleksowość oferowanego przez nas produktu i jego gabaryty powodują, że nie zawsze zastosowanie znajdują standardowe narzędzia i techniki wykorzystywane w innych branżach. Kluczowym czynnikiem w prowadzonym przez nas biznesie staje się zrozumienie nie tylko tego, jak odtwórczo montować ze sobą komponenty, by uzyskać finalny produkt. Potrzebne jest również dobre zrozumienie zasad ich funkcjonowania – tak aby podejmowane działania i planowane procesy nie szkodziły produktowi.

A więc firma nie może być brana jako przykład wehikułu biznesowego typu montowania?

Wprawdzie sama wiedza teoretyczna, jak generator produkować, dostępna jest w innych zakładach grupy i w centralnych działach eksperckich. Jednak kluczem do sukcesu prowadzonego przez nas biznesu nie jest obligatoryjna wiedza teoretyczna, którą można pozyskać na zewnątrz, tylko wiedza praktyczna, doświadczenie branżowe oraz innowacyjność naszych własnych pracowników. Dlatego nie jesteśmy montownią, lecz podmiotem, który do sukcesu dochodzi własnym wysiłkiem. Dużo słuchamy i pozwalamy sobie na wdrażanie własnych pomysłów. W przypadku zakłóceń w procesie lub w momencie podejmowania strategicznych decyzji mam zwyczaj osobiście udawać się do działu produkcji, by podyskutować bezpośrednio z pracownikami o potrzebnych rozwiązaniach.

Czy produkcja generatorów dla turbin wiatrowych wymaga współpracy z poddostawcami? W jakim zakresie produkcja spółki Generator Produkcja Opole zależy od dostaw kooperantów firmy?

Generatory produkowane przez spółkę Generator Produkcja Opole ważą ponad 130 t i mają średnicę 6 m. Są produkowane z wykorzystaniem wielu różnych technologii. W praktyce prowadzimy w firmie typowe prace montażowe, lecz również impregnację próżniową, ponadto malujemy, spawamy, pracujemy z magnesami, testujemy za pomocą prądu o wysokim napięciu, mierzymy tzw. szczeliny powietrzne, uruchamiamy każdy generator itd. Tak szeroki zakres działań, stosowania różnych technologii, posługiwania się gabarytami wymaga od nas ścisłej współpracy z dostawcami i wypracowywania, niemal na bieżąco, wspólnych rozwiązań.

Jest spora grupa dostawców, która wspomaga nas dostawami rozwiązań dostępnych na rynku. Natomiast w kilku kluczowych obszarach blisko i wspólnie wypracowujemy z dostawcami rozwiązania skrojone bezpośrednio pod nasze potrzeby – bardzo często są to rozwiązania unikatowe w skali kraju. Za przykład tego rodzaju niespotykanych szerzej technik można uznać instalację do impregnacji próżniowej, która umożliwia nam poddanie procesowi impregnacji całego statora. Kolejnym przykładem wyjątkowego rozwiązania, będącego efektem naszej współpracy z dostawcą, jest sposób transportu – generatory są regularnie transportowane barkami po Odrze. Niektórych dostawców do tego stopnia integrujemy z nami, że dochodzi nawet do bezpośredniego ich zaangażowania w procesy produkcyjne przebiegające w naszej firmie.

W jaki sposób osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku dostawców infrastruktury, a zwłaszcza generatorów dla energetyki wiatrowej?

Powinniśmy zacząć od tego, że spółka Generator Produkcja Opole nie produkuje generatorów w tysiącach sztuk rocznie. Ilości naszych generatorów liczone są najwyżej w setkach sztuk, a każda sztuka warta jest tyle ile przeciętna szóstka w lotto. Wynika stąd, że zarówno dla nas, jak i dla każdego naszego kontrahenta pojedynczy generator jest najważniejszy i po prostu musi działać, bez względu na warunki w jakich zostanie posadowiony, przez przynajmniej 20 lat i więcej. W takim kontekście kluczową rolę odgrywa trzymanie się zasady, że produkt trzeba wykonać w najlepszej jego wersji od razu, za pierwszym razem (first time right). Konieczne jest też prowadzenie na bieżąco szczegółowych testów, zwracanie uwagi na szczegóły i motywowanie pracowników, by zależałoby im na wytworzeniu optymalnego produktu.