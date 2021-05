Jeff Bezos wyda ponad 500 mln USD na superjacht

Według medialnych spekulacji, Jeff Bezos, założyciel Amazona przeznaczył co najmniej 500 mln USD na superjacht. Pomoże mu dostać się do elitarnej grupy posiadaczy jednostek pływających o długości przekraczającej 100 m.

Z informacji do jakich udało się dotrzeć agencji Bloomberg wynika, że jacht po ukończeniu ma mieć długość 127 metrów, posiadać kilka pokładów oraz trzy potężne maszty. Jednostka zaopatrzona też będzie w jacht pomocniczy oraz lądowisko dla helikopterów.

Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 500 mln USD. To jednak „niewiele” w porównaniu z majątkiem Bezosa, wycenianym na około 200 mld USD, co czyni go najbogatszym człowiekiem na świecie.

Projekt jednostki pod kryptonimem Y721 realizowany jest przez holenderską stocznię Oceanco. Zamówienie zostało złożone przed dwoma laty.

Boom na superjachty trwa już od dłuższego czasu, i jak wynika z komentarzy ekspertów, producenci nie są w stanie nadążyć z realizacja zamówień. Szacuje się, że w budowie jest około 50 jednostek dłuższych niż 100 m.

Rynek szaleje - powiedział Sam Tucker, szef działu badań nad jachtami w londyńskim VesselsValue. Liczba transakcji w ostatnich kwartałach „była rekordowa - rynek wtórny jest absolutnie gorący”.

Skala zainteresowania tego typu jednostkami, superluksusowymi samochodami, odrzutowcami czy nieruchomościami – jak podkreślają ekonomiści – pokazuje gwałtownie rosnący rozdźwięk pomiędzy najbardziej zamożnymi osobami na świecie, a zwykłymi ludźmi. Przepaść ta jeszcze mocniej pogłębiła się w ciągu minionych 14 miesięcy od wybuchu pandemii.