Bezrobocie w Brazylii spadło mocniej niż zakładano

Stopa bezrobocia w brazylijskiej gospodarce pozytywnie zaskoczyła skalą spadku, która okazała się większa niż oczekiwano.

Jak wskazują opublikowane w środę dane instytutu statystycznego, stopa bezrobocia w okresie trzech miesięcy do sierpnia włącznie zeszła do poziomu 13,2 proc. z 13,7 proc. poprzednio. Odczyt przebił medianę prognoz, która zakładała zniżkę wskaźnika do 13,4 proc.

Optymistyczny odczyt jest następstwem znoszenia przez rząd kolejnych ograniczeń i restrykcji związanych z pandemią koronawirusa, co pozwala największej gospodarce Ameryki Łacińskiej na dynamicznie odbicie.

Ogromnym problemem jest jednak rosnąca inflacja, której stopa przekroczyła poziom 10 proc. i jest najwyższa od pięciu lat. Kraj stoi w obliczu jeszcze większego zdynamizowania wzrostu cen, gdyż prezydent zamierza zwiększyć fundusze przekazywane najuboższym obywatelom mając na uwadze poparcie przez zaplanowanymi na przyszły rok wyborami.