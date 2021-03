Biomed-Lublin złożył wniosek do Agencji Badań Medycznych

Biomed-Lublin złożył do Agencji Badań Medycznych wniosek o ustalenie warunków i zasad wykorzystania wyników niekomercyjnego badania klinicznego dla celów komercyjnych.

Chodzi o projekt pod nazwą "Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19".

Biomed jest pełnomocnikiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, który prowadzi badania.

Szpital ten jest beneficjentem projektu w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. Biomed jest natomiast konsorcjantem i dostawcą wytworzonego według własnej technologii produktu leczniczego do badań klinicznych - Immunoglobuliny anty SARS CoV 2.

- To ważny krok w kierunku komercjalizacji preparatu. Chcemy, aby produkt trafił do obrotu najszybciej, jak jest to możliwe. Wszystko na to wskazuje, że już niebawem poznamy wstępną ocenę jego skuteczności. Jeśli wyniki będą pozytywne, to wystąpimy o wprowadzenie leku w specjalnej, szybszej procedurze dopuszczenia do stosowania u chorych. Aktualna sytuacja epidemiczna, ciągle utrzymująca się wysoka liczba zachorowań i trudności z dostępem do szczepionek jednoznacznie wskazują, że taki lek, który ma komplementarne do szczepionki zastosowanie, byłby w Polsce bardzo pomocny w walce z pandemią – wyjaśnia Piotr Fic, p.o. prezesa Biomedu Lublin.

– Do Agencji wpłynęło takie pismo i trwają obecnie analizy i negocjacje co do ewentualnej formuły komercjalizacji - informuje Monika Szwungier z ABM.

