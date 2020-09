Biometria w płatnościach online

Wraz z końcem 2020 r., w życie wejdzie obowiązek silnego uwierzytelnienia klienta (SCA). To zmiana, która dotyczy nie tylko sektora bankowego, ale również e-sprzedawców oraz konsumentów segmentu e-commerce. Warto wiedzieć, co oznacza i jak się do niej przygotować.

Na 31 grudnia wyznaczono termin wdrożenia mechanizmów silnego uwierzytelnienia klienta (ang. strong customer authentication, SCA). Jest to jeden z elementów, które przewiduje dyrektywa UE o usługach płatniczych PSD2, która weszła w życie 14 września 2019 r. Określiła ona zadanie, któremu sprostać musi sektor bankowy, wdrażając dwuetapowe potwierdzenie płatności kartą online. Zmiana ta dotyczy również e-sprzedawców i ich klientów. Już dla ponad połowy ankietowanych (51 proc.) w badaniu Mastercard „Bezpieczne e-zakupy” z 2019 r. płatność kartą stała się preferowanym sposobem płatności. Drugim najważniejszym czynnikiem, który skłoniłby do płacenia kartą online jest zwiększenie bezpieczeństwa na etapie płatności (46 proc.) (pierwszy to oczywiście specjalne oferty lub zniżki — 51 proc.).

Zobacz więcej Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju rozwiązań cyfrowych w polskim oddziale Mastercard Europe

Odpowiedzią na to oczekiwanie jest właśnie silne uwierzytelnienie transakcji. Od 1 stycznia 2021 r., płacąc kartą za zakupy online konsument częściej będzie potwierdzał swoją tożsamość z wykorzystaniem 2 z 3 elementów: tego co zna (np. hasło), tego co posiada (np. telefon) lub identyfikującej cechy (np. odcisk palca). Zdecydowana większość polskich e-konsumentów (76 proc.) jest przekonana, że ta zmiana jest potrzebna i deklaruje, że dodatkowy element potwierdzający tożsamość nie zniechęci ich do płacenia za zakupy w sieci.

Wyższe bezpieczeństwo płatności nie powinno jednak oznaczać pogorszenia ich użyteczności — szybkości i wygody, które są przecież głównymi wyróżnikami e-commerce. Połączenie aspektów wygody i bezpieczeństwa wymaga technologicznych innowacji, takich jak biometria i wykorzystanie kanałów mobilnych. Dodatkowo regulacje przewidują też stosowanie wyjątków czyli odstąpienie od silnego uwierzytelnienia w konkretnych sytuacjach transakcji niskiego ryzyka, co daje możliwość przyspieszenia procesu.

Najwięcej zainteresowania wśród konsumentów wzbudza biometria. 47 proc. klientów e-commerce w Polsce deklaruje, że wybrałoby biometryczne uwierzytelnienie przy płatnościach kartą, zarówno online, jak i w sklepach fizycznych. Dlatego w ciągu najbliższych kilku lat stanie się ona nowym standardem potwierdzania tożsamości, wypierając hasła i kody, które każdemu zdarza się zapomnieć, co niejednokrotnie skutkuje odstąpieniem od zakupów. Wspierając banki w oferowaniu biometrii użytkownikom kart płatniczych, wprowadziliśmy na rynek rozwiązanie Mastercard Identity Check. Korzystający z niego konsument potwierdza swoją tożsamość za pomocą odcisków palca lub technologii rozpoznawania twarzy — zapewnia więc zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa i jest znacznie wygodniejsza od tradycyjnych metod, opiera się bowiem na tym, co zawsze mamy „przy sobie”.

Jak do nowej sytuacji powinien przygotować się e-sprzedawca? Przede wszystkim, będąc świadomym zbliżającej się zmiany, warto sprawdzić ze swoim dostawcą płatności stan wdrożenia koniecznych zmian oraz dopasować interfejs swojego sklepu do bieżącej sytuacji. Ważne będzie również poinformowanie konsumentów o tym, jak nowe wymogi wpłyną na ich codzienne zakupy. Koniec roku tuż tuż, więc ze swoim operatorem „bramki płatniczej” warto skontaktować się już dziś.

