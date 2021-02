Najpopularniejsza kryptowaluta drożeje w rekordowym tempie. We wtorek jej kurs pokonał granicę 47 tys. USD, a niedługo później przełamał poziom 48 tys. USD.

Obecnie bitcoin drożeje o prawie 24 proc. do 48021,69 USD. Jego kapitalizacja wynosi 894,3 mld USD. Wcześniej we wtorek kurs najpopularniejszej kryptowaluty dochodził do 48164 USD.

Notowania bitcoina w poniedziałek i wtorek Gwałtowny wzrost kursu bitcoina w ciągu ostatnich 24 godzin spowodowała Tesla. Spółka Elona Muska ogłosiła w poniedziałek inwestycję 1,5 mld USD w kryptowalutę i zapowiedziała, że w niedalekiej przyszłości będzie przyjmować w niej płatności. Przed tą wiadomością bitcoin był notowany po trochę ponad 39 tys. USD. - Jedna po drugiej firmy będą dodawały bitcoina do swoich bilansów – powiedział Vijay Ayyar z giełdy kryptowalut Luno w Singapurze. – Wyobraźcie sobie co będzie kiedy 100 firm zacznie trzymać 1 proc. pieniędzy w bitcoinie, co to spowoduje po stronie podaży i popytu – dodał. Nie brakuje także głosów ostrzegających przed manią, która skończy się podobnie jak ta z 2017 roku, gwałtowną przeceną bitcoina. - Szaleństwo kryptowalutowe jest całkowicie napędzane krótkoterminową manią spekulacyjną – ostrzegł Jeffrey Halley, analityk Oanda Asia Pacific. – Przy całym tym hałasie jak wysoko może dojść bitcoin, w sprawie jego zastosowania w codziennym życiu jest zupełnie cicho – dodał.

