Cena bitcoina spada wyraźnie we wtorek. Zwrot z inwestycji w kryptowalutę w tym roku jest już zbliżony do osiąganego przez tradycyjne aktywa.

Bitcoin tanieje obecnie o 7,9 proc. do 33248,93 USD. Jest o 14 proc. droższy niż na początku roku. To mniej niż wzrósł indeks amerykańskich małych spółek Russell 2000 i niewiele więcej niż zyskał S&P500 czy Dow Jones. Najpopularniejsza kryptowaluta jest obecnie o prawie połowę tańsza niż w połowie kwietnia kiedy jej kurs zbliżał się do 65 tys. USD.

fot. Bloomberg Powody spadku kursu bitcoina we wtorek nie są wyraźne. Niektórzy wskazują na doniesienia o odzyskaniu przez amerykański Departament Sprawiedliwości niemal całego okupu zapłaconego w kryptowalucie hakerom, który sparaliżowali wcześniej w tym roku największy rurociąg paliwowy w USA. - To, że śledczy byli w stanie namierzyć nienamierzalnych sprawców i zabrać im kryptowalutę podważa libertariańskie przekonania o rzeczywistości wolnej od kontroli rządu – zwrócił uwagę Jeffrey Halley, analityk Oanda, według którego mogło to przyczynić się do sprzedaży bitcoina. Jego zdaniem, przełamanie wsparcia na poziomie 33 tys. USD może prowadzić do „kolejnej kapitulacji” posiadaczy bitcoinów. Rich Ross z Evercore ISI uważa, że wsparcie jest w pobliżu 29 tys. USD. Vijay Ayyar, szef rynku Azji-Pacyfiku z giełdy kryptowalut Luno uważa, że bitcoin jest obecnie w okresie „chłodnięcia”, który może potrwać kilka miesięcy.

